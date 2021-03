LifeStyle Perché le donne di solito preferiscono gli uomini più grandi di

Il fascino degli uomini più grandi ha sempre avuto effetto sulle donne, che si tratti di romanzi, libri o anche solo storie di amici. È normale vedere coppie formate da persone con importante differenza d’età in cui è l’uomo ad essere più in là con gli anni, mentre vedere il contrario è molto raro. Ma perché è così e cosa porta le donne a cercare o quantomeno preferire relazioni con uomini che hanno anche diversi anni più di loro?

– Considerazioni sulla diversa maturità fisiologica ed emotiva

Molte ragazze vogliono trovare un partner più grande, o anche semplicemente più esperto rispetto ai loro coetanei: è quanto emergerebbe dalle risposte degli utenti di senzapudore, per esempio. Ma questo desiderio non arriva dal nulla. Durante l’adolescenza e i primi anni di maturità è normale non essere a proprio agio con il proprio corpo e i propri sentimenti, l’idea di dover spiegare e affrontare tutto questo con qualcuno di altrettanto impreparato e magari anche più immaturo non è piacevole.

Inoltre è bene ricordare che spesso le ragazze iniziano ad affrontare questi cambiamenti prima dei ragazzi. Pertanto la ricerca di un partner si può concentrare su qualcuno che abbia già più chiari i propri desideri e che non abbia la “maturità” sentimentale e psicologica di un ragazzino dei primi anni di liceo. La frase “le ragazze maturano prima” si porta dietro un grosso peso in questo caso, convincendo le donne a dover cercare qualcuno di più grande, perché i coetanei non dovrebbero essere ancora pronti, da un lato. Viceversa, assicura ai ragazzi la carta dell’immaturità da usare nei casi in cui non si abbia interesse o non si riesca a dimostrarsi responsabili o degni di fiducia.

– Problemi diffusi causati dalla differenza di età

Ovviamente sono diversi i problemi causati sotto questo aspetto. La differenza d’età solitamente porta le persone ad avere impegni e desideri diversi nella vita, e più è ampia più questa situazione si fa sentire. Ci si può trovare davanti a situazioni complesse, con uno dei due partner pronti a fare il grande passo e l’altro no. I problemi possono anche essere più semplici: diverse passioni, hobby, e background culturale possono diventare piccoli sassolini capaci di far inciampare e creare problemi anche nelle migliori relazioni.

Infine, un uomo più grande può pensare di essere già arrivato e quindi diventa complesso riuscire a crescere assieme. Potrebbe vedere una compagna giovane come qualcuno che deve ancora completare un percorso che lui ha già finito, qualcuno soltanto da aiutare ma non da cui imparare. Quando si sceglie di avere una relazione con un uomo d’esperienza bisogna essere sicure che sia una persona dotata di elasticità mentale e autocritica.

– Vantaggi nella frequentazione di uomini più maturi

Certo, oltre ai problemi ci sarebbero anche dei vantaggi. Dopotutto, se questo trend continua da così tanto tempo, una ragione ci sarà.

Sfida e sviluppo personale . Avere a che fare con una persona più grande pone di fronte a conversazioni su argomenti e questioni che magari non rientrano strettamente negli argomenti che si discutono con i coetanei. Grazie a ciò, ci si può confrontare su argomenti che probabilmente un soggetto giovane ha trattato solo in modo teorico, quindi potrebbe essere occasione per crescere e migliorare, a fronte di qualche difficoltà iniziale. La conversazione con i coetanei solitamente è più agevole, ma non necessariamente altrettanto soddisfacente.

. Avere a che fare con una persona più grande pone di fronte a conversazioni su argomenti e questioni che magari non rientrano strettamente negli argomenti che si discutono con i coetanei. Grazie a ciò, ci si può confrontare su argomenti che probabilmente un soggetto giovane ha trattato solo in modo teorico, quindi potrebbe essere occasione per crescere e migliorare, a fronte di qualche difficoltà iniziale. La conversazione con i coetanei solitamente è più agevole, ma non necessariamente altrettanto soddisfacente. Figura paterna . Alcune donne cercano una relazione con uomini che ricordino il padre, così come alcuni uomini cercano una figura che ricordi quella della madre. Questo perché figure del genere sono in grado di dare sicurezza e protezione, ma anche sostegno e fiducia.

. Alcune donne cercano una relazione con uomini che ricordino il padre, così come alcuni uomini cercano una figura che ricordi quella della madre. Questo perché figure del genere sono in grado di dare sicurezza e protezione, ma anche sostegno e fiducia. Arricchimento spirituale e intellettuale . Come detto, poter avere a che fare con qualcuno di più maturo permette di mettersi alla prova, ma anche di imparare. Una persona con maggiore esperienza solitamente ha più da condividere e ha dedicato maggior tempo a riflettere su problemi e situazioni che magari non si sono neanche ancora vissuti.

. Come detto, poter avere a che fare con qualcuno di più maturo permette di mettersi alla prova, ma anche di imparare. Una persona con maggiore esperienza solitamente ha più da condividere e ha dedicato maggior tempo a riflettere su problemi e situazioni che magari non si sono neanche ancora vissuti. Vantaggi finanziari. Infine non si può ignorare che un uomo più grande solitamente abbia già un lavoro e una situazione finanziaria stabile. Sapere di poter fare affidamento su certi aspetti permette di vivere diverse situazioni con serenità e concentrarsi su questioni più profonde della sola sopravvivenza economica.

Avere una relazione con un uomo più grande ha vantaggi e svantaggi. L’ideale, quando si desidera un rapporto sentimentale, sarebbe evitare di intestardirsi sul fattore anagrafico, ricordando che ogni persona è diversa e non sarà qualche anno in più o in meno a determinare il successo della storia d’amore.