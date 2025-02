Sport Pioggia di medaglie per Atletica Augusta a Ragusa al debutto nell’orienteering agonistico di

AUGUSTA – La scorsa domenica 16 febbraio a Ibla, centro storico di Ragusa, si è svolta la prima tappa del Trofeo Sprint di orienteering, il campionato regionale rivolto alle società sportive siciliane che praticano questa disciplina a livello agonistico. Ha partecipato alla gara con i colori dell’Atletica Augusta la rappresentativa di studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, rafforzata dalla presenza di Vincenzo Roggio del Liceo “Megara“, conquistando il podio in diverse categorie.

Gli studenti-atleti si sono tesserati per l’anno in corso con l’Asd Atletica Augusta, trentennale sodalizio sportivo, neo affiliata alla Federazione italiana sport orientamento (Fiso) che non prevede più l’affiliazione delle scuole. La collaborazione tra il “Ruiz” e il sodalizio neroverde è stata suggellata in occasione della recente tappa ad Augusta del 26° campionato scolastico regionale di orienteering. “Forti della vicinanza di intenti, abbiamo deciso di intraprendere questo cammino insieme – viene reso noto – sempre per favorire la diffusione tra i giovani di sani stili di vita“. Così alla formazione tecnica curata dalla docente del “Ruiz” Marinella Strazzulla si affianca la preparazione atletica curata dal collega Lino Traina, tecnico nonché presidente dell’Atletica Augusta.

Ecco i risultati agonistici ottenuti dagli augustani: primo posto nella categoria M16 per Vincenzo Roggio, che ha segnato anche il miglior tempo della giornata; primo posto per Beatrice Barba nella categoria W18, seguita a ruota dalla compagna di squadra Aurora Sole; nella categoria M18 secondo posto per Davide Baudo, giunti subito dietro Alessio Vitellino e Alessio Privitera che hanno conquistato rispettivamente terza e quarta posizione. Menzione a parte per la categoria Master, nella quale si è registrato il quarto posto di Salvo Baudo, genitore di Davide.

Il prossimo appuntamento per l’Atletica Augusta è in programma domenica 2 marzo a Linguaglossa (Catania), al 2° Raduno tecnico di allenamento del Sud Italia.