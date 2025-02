Primo piano Augusta, caso auto senza assicurazione: dal sequestro alla confisca lampo con revoca patente di

AUGUSTA – Una Ford Focus sulle strade urbane di Augusta è stata oggetto prima di sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e, il giorno dopo, di rimozione con carro attrezzi ai fini della confisca con sanzione accessoria della revoca della patente per il custode del veicolo.

I controlli in entrambi i frangenti sono stati effettuati da agenti della Polizia locale, ed è il Comando guidato da Salvo Daidone a rendere noto l’intervento “a tutela della sicurezza stradale per tutti i consociati – si sottolinea in una nota – e a presidio del rispetto delle regole del Codice della strada“.

L’infrazione inizialmente contestata a un automobilista augustano è stata la mancata copertura assicurativa, mercoledì scorso, venendo l’autovettura sequestrata e affidata in custodia allo stesso conducente come da prescrizioni del Codice della strada.

Nella giornata di giovedì, la stessa Ford Focus è stata intercettata al di fuori del luogo di custodia, sulla pubblica via, nelle adiacenze di un istituto scolastico nell’Isola. L’auto, ai sensi della normativa vigente, è stata quindi rimossa con carro attrezzi e affidata a depositaria convenzionata.

“Seguirà confisca da parte della Prefettura di Siracusa – fa sapere il Comando della Polizia locale – mentre all’affidatario della custodia del veicolo verrà revocata la patente in relazione a quanto prevede il Codice della strada“.

(Foto di copertina: repertorio)