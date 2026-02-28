Primo piano Pizza augustana protagonista a Casa Sanremo con Lino Paolini di

AUGUSTA – La pizza augustana è sbarcata anche quest’anno nel cuore mediatico della musica italiana. Tra i protagonisti della “Celebrity house” di Casa Sanremo, lo spazio simbolo della convivialità durante la settimana del 76° Festival della canzone italiana, c’è anche il maestro pizzaiolo Lino Paolini, 44 anni, siracusano di origine ma ormai augustano d’adozione.

Figlio di Pippo Paolini, tra i decani dei pizzaioli operanti ad Augusta, Lino rappresenta la seconda generazione di una famiglia che ha legato il proprio nome alla tradizione dell’arte bianca cittadina. Maestro pizzaiolo affermato, vanta già un riconoscimento internazionale di rilievo: la Coppa del mondo 2017 a Fiuggi, uno dei concorsi più prestigiosi del settore.

L’ultimo importante traguardo è arrivato lo scorso novembre, quando la Guida Chef di pizza stellato gli ha attribuito le “3 stelle blu”, la massima valutazione prevista dalla pubblicazione per l’edizione 2026, riservata alle eccellenze nazionali per qualità, tecnica e identità del prodotto. Proprio questo riconoscimento gli ha aperto le porte della squadra selezionata dalla guida ideata dallo chef napoletano Vincenzo Varlese.

Sono sedici, in tutto, i maestri pizzaioli provenienti da ogni angolo d’Italia chiamati a rappresentare il meglio della pizza contemporanea per la Guida nella “Celebrity house“, luogo d’incontro tra artisti, addetti ai lavori e ospiti del Festival. Qui la pizza diventa linguaggio di condivisione e racconto gastronomico del Paese, in un contesto che unisce spettacolo e cultura culinaria.

Per Paolini si tratta di un’ulteriore consacrazione in un percorso costruito tra tradizione familiare, ricerca tecnica e riconoscimenti sempre più ampi. Un’esperienza che porta con sé anche un pezzo di Augusta, rappresentata da una delle sue espressioni artigianali più identitarie.