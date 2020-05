Motori Portapacchi per auto, come orientarsi tra modelli e caratteristiche di

Si sta per andare in campeggio con la famiglia ma non si riesce a portare neanche l’essenziale per mancanza di spazio? Vengono in soccorso i portapacchi o, più comunemente, i portabagagli. Ne esistono varie tipologie che differiscono per capienza e capacità di carico, inoltre alcuni risultano più indicati per il trasporto bici, altri sono in materiale anti-pioggia, altri ancora garantiscono un peso di carico maggiore, insomma ce n’è per tutti i gusti. Ma come scegliere il più conveniente per le proprie necessità?

Bisogna innanzitutto considerare l’uso che si deve fare del portapacchi, il tipo di auto che si possiede e la velocità di crociera in programma. I modelli di portabagagli, infatti, non sono intercambiabili a causa delle caratteristiche differenti.

Un’altra caratteristica da bisogna considerare quando si acquista un portabagagli è la stabilità dello stesso in relazione al veicolo e quindi dobbiamo ricordare che, se non fosse fissato bene o non fosse stabile, farebbe incorrere in una sanzione. Bisogna pensare sempre alla necessità di mantenere la stabilità dell’auto durante il viaggio, proteggendo il carico dagli agenti atmosferici (tipo la pioggia o la neve) e limitando un consumo eccessivo di carburante.

I modelli migliori di portabagagli auto sono:

le barre portapacchi per auto;

il box da tetto per auto;

il portabagagli auto posteriore.

Le barre portapacchi sono un tipo di portabagagli auto molto usato. Semplici da usare, si fissano al tetto dell’automobile o sui mancorrenti, con il kit di fissaggio incluso nella confezione. Questo tipo di accessori ti permette di disporre i bagagli sull’auto. Il carico massimo varia tra i 70 e i 100 kg. L’unico limite è che il carico deve essere posizionato in modo tale da mantenersi simmetrico, per non alterare la stabilità dell’auto. Rispettando il peso potrai anche trasportare carichi voluminosi, che è il pregio delle barre portapacchi.

Il box da tetto è uno dei portabagagli auto più capienti reperibili in commercio. La sua capienza si misura in litri e va dai 300 litri per quella media (il necessario per una famiglia di 3 persone) ai 400-600 litri per un carico più grande. Installare un box da tetto su un’auto, poi, è molto semplice. Occorre soltanto fissare lo stesso sulle barre portapacchi di cui dovrà essere preventivamente munito il vostro autoveicolo.

Il grande vantaggio delle barre portapacchi, quindi, è che a differenza del box da tetto possono essere usate anche da sole. Mentre i box da tetto per auto sono tanti, con peculiarità molto importanti quali proteggere il contenuto dalle intemperie, perché sono rigidi. Permettono quindi di trasportare in totale sicurezza e protezione i bagagli, fino ad un massimo di 45 kg. Le forme di box da tetto ritrovabili sono peraltro diverse, con lunghezze variabili che meglio si adattano all’aerodinamicità di veicoli differenti. Questo è utile per opporre meno resistenza all’aria, permettendo di consumare meno carburante rispetto a un portabagagli più alto e ingombrante.

Il portapacchi posteriore o portabagagli per gancio di traino infine fa parte dell’equipaggiamento esterno per automobili e risulta comodissimo per trasportare carichi aperti o chiusi. Si tratta di una griglia portatutto da montare sul gancio da traino dell’auto, sulla quale si può anche sistemare un box baule. Senza baule, il portapacchi posteriore è indicato per il trasporto bici e per valigie, borsoni o scatole da trasloco. Quando si acquista un portabagagli posteriori la cosa più importante è fare in modo che il carico e il box baule non limitino la visibilità del lunotto posteriore.

Avendo chiare le varie tipologie di portapacchi e le relative differenze, si può procedere all’acquisto. Per un’ulteriore verifica dei modelli adatti alla propria autovettura, ad esempio, sul sito web di Euautopezzi.it è possibile visionare i prodotti della migliore manifattura, corredati di tutti i dettagli e le descrizioni di cui si può avere bisogno.