Primo piano Premio internazionale Nassiriya assegnato al Punishers Lemc Italy, motoclub solidale nato ad Augusta di

AUGUSTA – I motociclisti del “Punishers Lemc Italy“, noti in città, stamani a Camerota (Salerno) hanno ritirato il prestigioso “Premio internazionale Nassiriya per la pace“, giunto all’ottava edizione. Il premio è organizzato, nella seconda settimana di novembre in occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya (12 novembre 2003), dall’associazione culturale “Elaia” del reporter di guerra Vincenzo Rubano, che presiede la manifestazione, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Difesa.

È un riconoscimento conferito a persone che si sono distinte nella promozione della pace, nella diffusione della legalità e dell’impegno civile, impegno civile e sociale che ha contraddistinto negli anni il corposo gruppo di appassionati harleysti, fondato negli Stati Uniti (nel 1999) e poi arrivato in Italia (2014), proprio ad Augusta, grazie al dinamismo di Davide Gemelli, poliziotto che a lungo ha prestato servizio al commissariato locale e che attualmente è vicepresidente internazionale del motoclub. Tra i motociclisti “eccellenti” si annovera la recente affiliazione di Vittorio Brumotti, campione di bike trial e volto noto televisivo in quanto inviato di “Striscia la notizia”, o di Jeffrey Jey, celebre voce, di origini lentinesi, degli Eiffel 65.

Il club, approdato in città per poi vedere nuove aperture nella Penisola, con i giubbetti di pelle nera, ha promosso diverse manifestazioni con finalità sociale. A titolo di esempio, si ricordano la staffetta solidale per l’associazione onlus “Vanessa”, campagna finalizzata a sostenere l’Admo (Associazione donatori di midollo osseo) con i motociclisti coinvolti dal Friuli alla Sicilia nel 2018, o il “Motogiro Epa solidale” tenuto quest’anno a favore delle vittime del terremoto del Centro Italia del 2016.

A guidare il “Punishers Lemc (Law enforcement motorcycle club) Italy”, nella qualità di presidente nazionale, è l’augustano Giuseppe Cirillo. “I nostri membri, il nostro club sin dalla sua nascita in Italia nel 2014 ha rivolto il suo sguardo verso i principi morali che condividono appieno il concetto di legalità, rispetto delle istituzioni, rispetto del prossimo“, sottolinea. In merito al prestigioso premio ricevuto stamani dice: “Non ce lo aspettavamo, e per noi è davvero un onore oltre che una soddisfazione personale. Essere qui oggi rappresenta un evento epocale, che scrive una delle pagine storiche del motociclismo Law enforcement italiano. Non per questo però esso deve essere visto come un punto di arrivo; mi piace pensare che invece sia un punto di partenza per ambire a risultati sempre più funzionali ad aiutare chi ha bisogno!“.

“Come presidente dei Punishers Lemc mi sento di dedicare il Premio Nassiriya – aggiunge Cirillo – ai 28 caduti nell’attentato terroristico del 2003, all’ambasciatore Luca Attanasio ucciso il 22 febbraio scorso nel Congo, unitamente alle decine e decine di eroi che hanno sacrificato la loro vita per il Paese. A loro va il nostro più deferente rispetto, ai loro familiari il più affettuoso pensiero“.

Qui di seguito la motivazione ufficiale, stampata su pergamena, del Premio internazionale Nassiriya per la pace 2021 assegnato ai Punishers Lemc Italy: “Gruppo di motociclisti formato principalmente da appartenenti alle forze dell’ordine, in servizio e in quiescenza, da militari, vigili del fuoco, personale medico ma anche da una parte di civili, sostenitori di queste categorie, che hanno la passione per le motociclette e spiccato spirito di fratellanza. I Punishers hanno saputo coniugare l’impegno lavorativo con una profonda sensibilità a favore delle fasce deboli. Esempio di grande competenza professionale, altruismo, generosità e amore verso il prossimo. Per aver sostenuto numerose attività sociali e di beneficenza, per aver dato voce agli ultimi”.