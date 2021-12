Primo piano “Rifiuti zero Sicilia”, l’ex assessore augustano Pennisi nominato vicepresidente di

AUGUSTA – Lo scorso 11 dicembre a Catania ha avuto luogo, in modalità mista sia in presenza che online, l’assemblea dei soci dell’associazione “Rifiuti zero Sicilia” con all’ordine del giorno il rinnovo del direttivo regionale, di cui farà parte l’augustano Omar Pennisi (nella foto di repertorio in copertina, ndr).

Per guidare l’associazione nel prossimo triennio, l’assemblea ha designato all’unanimità il nuovo direttivo, che a sua volta ha nominato presidente Salvo Bulla, di Adrano, che sarà affiancato dal vicepresidente Omar Pennisi di Augusta, appunto, e dai referenti per i rapporti territoriali e istituzionali Daniela Greco di Motta Sant’Anastasia e Daniel Cascio di Montelepre (Palermo), da Michela Catania di Grammichele quale esperta nel settore dei prodotti ecocompatibili, nonché da Sebastiano Patti di Giarre nel ruolo di segretario e Pietro Benina di Biancavilla nel ruolo di tesoriere.

L’ex assessore comunale Pennisi, archiviato l’attivismo politico nel M5s lanciando la scorsa estate l’associazione politico-culturale “Rinnova Augusta”, commenta così: “Sono molto onorato di essere stato nominato per i prossimi tre anni vicepresidente dell’associazione Rifiuti zero Sicilia. Un grande onore che richiederà anche un grande impegno. Mi piace pensare che a volte il lavoro paga“.

“Ringrazio i soci per la fiducia e il direttivo uscente presieduto da Manuela Leone per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – afferma in una nota stampa il neo presidente Salvo Bulla – Obiettivo primario dell’associazione continuare ad alzare l’asticella della qualità politica e del coinvolgimento della cittadinanza a miglioramento della democrazia. Del resto da anni l’impegno degli attivisti di Rifiuti zero Sicilia ha sempre più fatto la differenza travalicando i confini regionali fino alla dimensione nazionale della rete “Zero waste Italy”, dove la nostra Manuela Leone è diventata referente nazionale per la Sicilia”.