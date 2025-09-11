Primo piano Augusta, corpo bandistico “Federico II”, Emanuele Di Grande riconfermato presidente per un triennio di

AUGUSTA – Si è svolta questa sera, giovedì 11 settembre, nella sala prove di via della Rotonda, l’assemblea dei soci del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, durante la quale è stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione musicale cittadina (nella foto di copertina).

Alla guida del sodalizio riconfermato per la terza volta consecutiva Emanuele Di Grande, eletto presidente con un nuovo mandato, questa volta triennale, dopo i due bienni che lo hanno visto in carica a partire dal 25 settembre 2021. “Questo rinnovo – riferisce Di Grande – non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Continueremo a lavorare con entusiasmo per la nostra città, con l’obiettivo di rafforzare la tradizione bandistica augustana, promuovere i giovani talenti e portare il nome di Augusta oltre i confini nazionali”.

Al suo fianco, come vicepresidente, è stato scelto Roberto Mignosa, che approda alla vicepresidenza dopo un lungo percorso di impegno e dedizione all’associazione. Subentra a Simone Nicotra, che ha lasciato la carica dopo anni di servizio. Riconfermati nei rispettivi ruoli il direttore artistico, maestro Gaetano Galofaro, e la tesoriera Martina Scatà. New entry nel direttivo è invece Domenico Di Mare, nominato archivista.

Il mandato di Di Grande, forte dell’instancabile impegno di soci, musicisti e collaboratori che operano a titolo gratuito nella banda, è stato finora caratterizzato da una serie di traguardi che hanno contribuito a consolidare l’associazione. Dalla ripartenza post-pandemia al rilancio delle attività, passando per il rafforzamento della scuola di musica e l’arrivo di nuove leve nell’organico, la banda è costante punto di riferimento della vita culturale cittadina.

Il Corpo bandistico è stabilmente presente nelle cerimonie civiche e religiose, grazie alla convenzione annuale con il Comune.

Dal 2022 ha avviato una collaborazione stabile con Malta, nel gemellaggio con la “Prince of Wales Own” di Birgu (Vittoriosa). Un legame che si è ulteriormente rafforzato quest’anno con il gemellaggio ufficiale tra le due città, Augusta e Birgu, che sarà celebrato nel 2026 in occasione dei festeggiamenti di San Domenico.

Il prestigio conquistato a livello locale e regionale è stato suggellato anche da momenti simbolici, come la nomina del trombettista augustano Roy Paci a socio onorario nell’agosto 2023, nonché dall’organizzazione di eventi molto partecipati dalla cittadinanza, tra cui, nell’anno in corso, “La notte delle stelle” in piazza Duomo e il concerto lirico-sinfonico con fontane danzanti nella piazza Piersanti Mattarella per l’inaugurazione dopo i lavori di restyling.

Il lavoro del sodalizio ha abbracciato anche aspetti simbolici e pratici: il restauro del palco ligneo comunale risalente agli anni ottanta, il rinnovo delle divise e degli strumenti, l’adeguamento statutario con l’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore).

Particolare attenzione è stata data al repertorio musicale, con la realizzazione di un nuovo libretto marciabile e la digitalizzazione dell’archivio storico.

Inoltre, le opportunità offerte dai bandi regionali a sostegno delle bande musicali aprono scenari di ulteriore crescita, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della banda come custode delle tradizioni augustane e ambasciatrice della città al di fuori del territorio comunale finanche all’estero.