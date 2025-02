Primo piano Sciopero magistrati Anm, incontro pubblico al tribunale di Siracusa di

SIRACUSA – Sciopero dei magistrati dell’Anm oggi anche a Siracusa, riuniti nell’atrio del Tribunale di viale Santa Panagia, “in difesa della Costituzione“, come si legge nelle locandine della sottosezione aretusea dell’associazione, per motivare la contrarietà alla riforma della giustizia e in particolare alla separazione delle carriere.

Due sessioni, alle ore 11 e alle ore 15, per spiegare le ragioni della protesta e rispondere alle domande

dei cittadini e della stampa. Ecco le nostre videointerviste.

Lo sciopero della categoria “non è contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini“, ha dichiarato da Roma il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, secondo il quale l’iniziativa odierna “è tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio“.

La mobilitazione in Italia, secondo il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, ha avuto “un’adesione prossima all’80 per cento“.