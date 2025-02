Primo piano Augusta, si apre il Carnevale 2025 nel centro storico di

AUGUSTA – Poco dopo le ore 17 di questo Giovedì grasso è partita la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici nel centro storico, imboccando via Principe Umberto da piazza Castello verso piazza Risorgimento, per poi tornare in piazza Duomo per l’animazione e le coreografie conclusive.

Si è aperta così la terza edizione del Carnevale di Augusta organizzato dal Comune, in collaborazione con i commercianti di Isola e Borgata, i carristi locali e le scuole aderenti. Lungo il percorso, vento e pioggia hanno fatto capolino un paio di volte.

Numerosi i gruppi mascherati schierati dai tre istituti comprensivi, “Principe di Napoli”, “Orso Mario Corbino” e “Domenico Costa”, mentre un gruppo vede protagonista l’Asd Smash dance studio. Partecipante anche una cosiddetta macchina buffa, opera di diverse mamme di alunni del “Costa”.

Come ampiamente anticipato su queste pagine, sono due i carri allegorici, rivelati nei giorni scorsi dall’associazione “Le libellule”. Il primo, con titolo “Avanti tutta” e sottotitolo “Libertà, eguaglianza, anarchia”, che ritrae dei corsari, è stato accompagnato dalla lettura della seguente descrizione: “Significa superare tutti i confini e tutte le leggi, è proprio questa la forza, quella che li spinge a cercare un gruppo che condivide il loro spirito e che li fa salpare su una nave per affrontare il mare aperto per costruire una società nuova, da zero“. Il secondo, con titolo “Presente e Futuro” e sottotitolo “Il Presente è l’intuizione. Il Futuro è la speranza”, trova spiegazione meno sibillina nella didascalia diffusa dall’amplificazione: “Il Futuro è solo un’ombra che inibisce le gioie del Presente. Non voglio prevedere il Futuro. Voglio vivere il Presente“.

Le sfilate dei gruppi mascherati e dei carri saranno riproposte nei pomeriggi della domenica di Carnevale e del Martedì grasso alla Borgata, dove si terrà il gran finale con la premiazione, precedute sabato dalla parata di altri gruppi in maschera e animazione nel borgo marinaro di Brucoli.