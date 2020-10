Primo piano Siracusa-Catania, incidente stradale mortale tra gli svincoli di Sortino e Augusta di

AUGUSTA – Tragico incidente stradale stamani con un morto sulla strada statale 114, carreggiata direzione Siracusa-Catania, all’altezza del territorio di Melilli (km 133,800). Per una dinamica in corso di accertamento, sono risultati coinvolti nel sinistro un motociclo e un’autovettura.

Ha avuto la peggio il centauro, che sarebbe deceduto per il violento impatto al suolo. Un’altra morte a pochi giorni dal sinistro tra due autovetture costato la vita, sempre sulla Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Lentini, a un settantenne di Palazzolo Acreide.

Il tratto interessato della strada statale 114 è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Catania, tra gli svincoli di Sortino e Augusta (nella foto di repertorio in copertina). Le deviazioni al transito sono segnalate in loco. Sul luogo polizia stradale e ambulanza.