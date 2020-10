Primo piano Augusta, Elvira Cappelleri lascia la guida del Comitato commercianti dopo 3 anni di

AUGUSTA – Eletta per tre anni anni consecutivi alla guida del Comitato commercianti Augusta (Cca), Elvira Cappelleri fa un passo indietro e non si ricandiderà alla presidenza. “Con grande dispiacere annuncio che, per motivi strettamente familiari che mi porterebbero a dedicare poco tempo, lascio il ruolo di presidente del Comitato commercianti Augusta, un ruolo che dall’esterno può sembrare ad alcuni un passatempo ma che purtroppo toglie tanto tempo alle famiglie e al lavoro”, fa sapere in una comunicazione rivolta ai colleghi.

Il suo mandato annuale è scaduto lo scorso 7 ottobre e si attende fine mese per il rinnovo delle cariche del Cca, che annovera quali aderenti oltre settanta commercianti dell’Isola. “Rimango a disposizione del prossimo presidente, se avrà bisogno del mio supporto“, ci riferisce la presidente uscente Cappelleri.

“In questi 3 anni mi sono dedicata anima e corpo all’associazione per cercare di raggiungere l’obiettivo principale di ripopolare il centro storico“, aggiunge nel messaggio di commiato indirizzato al Cca, “oggi posso dire per quanto mi riguarda obiettivo raggiunto!“.

Nell’ultimo anno, ad affiancarla, ricordiamo, la vice presidente Marina Cannata, la segretaria Maria Blundo, i consiglieri Mariolina Interlandi, Alfredo Motta, Maria Luisa Di Gaetano, Luigi Scarnato, Lorenzo Carriglio e Antonella Pugliares (vedi foto di repertorio in copertina), oltre alla coordinatrice esterna, figura prevista dallo statuto del Cca, Giusy Piazzese.

Il Comitato commercianti ha organizzato numerosi partecipati eventi nel centro storico, e in particolare l’ultimo in città prima del lockdown per l’emergenza Covid, nel merito la terza edizione dell’evento carnevalesco “Coriandolando” conclusasi il 25 febbraio.