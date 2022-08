Primo piano Tragico incidente notturno sulla Siracusa-Catania: muoiono due giovani augustani di

AUGUSTA – Un incidente sull’autostrada Catania-Siracusa nella notte, intorno alle 2, vede il tragico bilancio di due giovani vite spezzate e di un altro giovane ferito, tutti augustani.

Per cause al vaglio della Polizia stradale di Lentini, intervenuta sul luogo insieme al personale sanitario a bordo di autoambulanze, l’autovettura modello Bmw serie 4 che procedeva in direzione del capoluogo etneo avrebbe perso il controllo uscendo di strada.

La tragedia si è consumata in un tratto autostradale nel territorio di Augusta, tra la galleria Agnone I e la galleria Filippella. A seguito dell’incidente, i due passeggeri, il diciannovenne Giuseppe Armenio e il ventiduenne Gabriel Fazio, non ce l’hanno fatta. Il conducente, un trentenne, è ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.