Ad Augusta la social dance di Joey e Rina

AUGUSTA – La “social dance” della coppia di ballerini catanesi Joey e Rina ha conquistato anche Augusta.

Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone comunale “Augusta d’estate“, una volta saliti sul palco di piazza Castello, ieri sera nel centro storico, hanno fatto ballare per circa due ore l’eterogeneo pubblico, senza distinzione d’età, che conosceva già le loro coreografie sulle hit musicali di oggi e del recente passato.

Formula semplice, almeno all’apparenza: creare coreografie per i successi musicali del momento e veicolarle attraverso video tutorial per tutti. I due sono stati capaci di cavalcare in particolare l’onda favorevole del social network più in voga, Tiktok, arrivando a ospitare perfino la popolarissima cantautrice Annalisa.

La coppia nel ballo e nella vita, al secolo Joey Di Stefano e Rina Diliberto, originari di Ramacca, aveva ottenuto già poco più di dieci anni fa un primo exploit su Youtube, ai tempi della hit brasiliana Ai se eu te pego. Ma il vero successo social lo hanno raggiunto negli ultimi due anni, che li hanno visti partecipare a numerose trasmissioni televisive nazionali ed esibirsi sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023.

Ad Augusta hanno ballato e fatto ballare i brani Bellissima, Sinceramente e Mon amour (di Annalisa), Ex (di LDA), Dire fare baciare (di Elettra Lamborghini e Shade), Un ragazzo una ragazza e Karma (dei The Kolors), Come un tuono (di Rose Villain).

I numeri dei canali social di Joey e Rina sono di tutto rispetto: 166mila iscritti su Youtube, 370mila follower su Facebook, 186mila su Instagram, 393mila su Tiktok. Con un dato aggregato di visualizzazioni che si aggira intorno ai 500 milioni.