Primo piano Vacanza a Brucoli per Diletta Leotta ed Elodie di

AUGUSTA – Vacanza all’insegna del mare e del relax per due delle protagoniste più seguite del panorama italiano, la conduttrice e giornalista sportiva catanese Diletta Leotta e la cantante romana Elodie (all’anagrafe Elodie Di Patrizi), in questi giorni ospiti di un noto resort di Brucoli, suggestivo borgo marinaro del comune di Augusta.

La notizia arriva direttamente dai canali social delle due professioniste, che hanno divulgato scatti e brevi video nella giornata di martedì 12 agosto, a beneficio dei milioni di follower che annoverano.

Tra le immagini più suggestive, quella condivisa ieri sera da Diletta Leotta, ritratta in un momento di relax con alle spalle una romantica luna e il Castello aragonese di Brucoli, simbolo del borgo (vedi foto di copertina).

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, contribuendo ad alimentare la notorietà di Brucoli e del suo fascino unico, tra scorci pittoreschi e una tradizione marinara che affascina turisti e visitatori da tutto il mondo.