Primo piano Rotary club Augusta, via al 53° anno con il neo presidente Fabrizio Romano di

AUGUSTA – Si è svolta nel mese di luglio, in una nota struttura ricettiva cittadina, la cerimonia annuale del “passaggio della campana” dello storico Rotary club Augusta, oltre che dei club giovanili collegati Rotaract e Interact, evento simbolo che segna l’avvio del 53° anno sociale. Per il Rotary, il presidente uscente Francesco Messina, consulente aziendale per le Pmi, ha ceduto il “collare” a Fabrizio Romano, medico oncologo dell’Asp.

Il neo presidente guiderà il club di servizio per l’anno sociale 2025-2026 insieme a un direttivo composto da Francesco Messina (vicepresidente e past presidente), Pietro Forestiere (segretario), Simona Musumarra (co-segretario e presidente incoming), Domenico Pitruzzello (tesoriere), Vincenzo Sicuso (prefetto), Adriana Fazio (co-prefetto), Carlo Patania, Oreste Gianino ed Elio Menta (consiglieri).

Direttivo del Rotary club Augusta anno sociale 2025-2026

Presenti autorità civili quali il sindaco Giuseppe Di Mare, il vicesindaco Biagio Tribulato e l’assessore Pino Carrabino, il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone, e, tra i dirigenti rotariani, il vicegovernatore distrettuale Giuseppe Pitari e l’assistente del governatore Emanuele Nobile.

Il presidente uscente Messina ha ricordato i progetti di maggiore impatto realizzati dal Rotary club Augusta, anche in collaborazioni con altre associazioni, nell’anno sociale concluso: dalla creazione di un orto a beneficio dei giovani con disabilità psicofisiche della struttura “La dimora delle virtù”, al progetto che ha consentito a trenta detenuti della Casa di reclusione di Augusta di ottenere l’attestato Haccp, dalla realizzazione di un pozzo artesiano nel villaggio della diocesi di Bafatà in Guinea-Bissau, all’inaugurazione di una fontanella innovativa nel quartiere Terravecchia-Paradiso per l’erogazione gratuita di acqua potabile microfiltrata, all’installazione di una scultura “per la pace” in un’aiuola spartitraffico riqualificata all’ingresso della città.

Il neo presidente Romano, alla sua seconda esperienza alla guida del club cittadino, tracciando le linee programmatiche per l’anno iniziato, ha annunciato tra i progetti in cantiere “Una tabella per ogni chiesa”, che prevede la donazione al Comune di tabelle turistiche dedicate ciascuna alla descrizione architettonica, storica e religiosa di una chiesa di Augusta. Ha menzionato progetti di imminente realizzazione, come, nell’ultima domenica di luglio nell’area balneare del Faro di capo Santa Croce, quello svolto insieme al Rotaract club Augusta, all’associazione “Promuovere onlus” e agli oncologi volontari dell’Asp di Siracusa, di distribuzione di opuscoli informativi sulla corretta esposizione al sole e omaggio di campioni di crema solare. È di pochi giorni fa, inoltre, la conferenza pubblica organizzata a Siracusa in collaborazione con il Rotary club Siracusa “Monti Climiti”, con relatore d’eccezione Ignacio Concha, ambasciatore del servizio estero del Cile, che ha illustrato la transizione energetica del Paese sudamericano con un focus sull’idrogeno verde.

Tornando alla cerimonia di avvicendamento, ha riguardato anche il Rotaract club Augusta (fascia d’età 18-30 anni), per il quale la presidente uscente Gaia Messina ha ceduto la presidenza a Maria Virginia Pitari, pronta a coordinare le attività giovanili del club con il proprio direttivo. Il “passaggio della campana” dell’Interact club Augusta (12-18 anni), che vede l’avvicendamento tra Vittoria Romano e Angelo Blandino, è stato invece rinviato a data da destinarsi.