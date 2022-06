Primo piano Agnone Bagni, al via la pulizia dell’arenile dopo la segnalazione pubblicata di

AUGUSTA – È stata avviata stamani la pulizia straordinaria dell’arenile di Agnone Bagni, frazione del comune di Augusta. È il sindaco Giuseppe Di Mare a darne notizia, pur ammettendo il “ritardo” rispetto alla stagione balneare iniziata da tempo. Avevamo pubblicato, lo scorso 30 maggio, la lettera aperta di un cittadino che lamentava lo stato di degrado della “unica spiaggia libera del territorio comunale” sollecitando l’amministrazione a intervenire.

Stamani il primo cittadino afferma: “Dopo decenni di disinteresse da parte degli enti preposti, anche se leggermente in ritardo, oggi ci stiamo occupando della pulizia e rastrellamento del litorale di Agnone. Un’altra promessa mantenuta“.

Nella summenzionata lettera di segnalazione pervenuta alla Redazione, si evidenziava come “il problema principale è rappresentato dalla pulizia dell’arenile che affianca il lungomare, situazione questa che si ripete costantemente ogni anno. In tali condizioni è impossibile fruire della balneazione e delle varie attività ad essa connesse. Non c’è giustificazione per i mancati interventi da parte dell’amministrazione comunale“, sottolineando che già “in inverno” era stata rappresentata la problematica a chi di competenza “per far sì che anche Agnone Bagni fosse inserita nel bando della manutenzione del verde del Comune“.

Da questa mattina sono in azione sull’arenile operatori ecologici e pale meccaniche per rimuovere detriti e rifiuti e avviarli a corretto smaltimento.