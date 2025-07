Eventi Al Teatro greco di Siracusa concerto gratuito della Banda musicale della Marina militare di

SIRACUSA – Martedì 29 luglio, al Teatro greco di Siracusa, si terrà il concerto della Banda della Marina militare.

L’evento, gratuito, sarà aperto al pubblico con inizio alle ore 20 e ingresso consentito dalle ore 19 alle 19,45. La durata del concerto sarà di circa due ore.

“Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo concertommsiracusa@gmail.com indicando nome, cognome e città di residenza – si legge nel comunicato della Marina militare – Le richieste di accesso saranno accolte fino a esaurimento posti“.

La Banda musicale della Marina militare è uno dei più antichi complessi bandistici italiani, costituita ufficialmente nel 1879 a La Spezia. Attualmente ha sede a Roma, è comandata dal capitano di fregata Aniello Grasso e diretta dal maestro Antonio Barbagallo. È composta da 102 orchestrali, un maestro direttore, un vicedirettore e un archivista, tutti arruolati tramite concorso, supportati da circa 20 militari per gli aspetti logistici.

Rinomata per la qualità del suono, il vasto repertorio (che spazia dalle marce militari al pop, jazz e sinfonico), e l’impegno sociale, la Banda è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Ha suonato in importanti teatri italiani (Scala di Milano, Santa Cecilia, San Carlo, La Fenice, ecc.) e in prestigiose occasioni all’estero, tra cui in Giappone, Usa, Francia, Spagna, Germania, Egitto e Nuova Zelanda. Collabora con importanti istituzioni culturali e ha partecipato a numerosi eventi televisivi, tra cui il Festival di Sanremo (2021). Nel 2004 ha ricevuto il “Cavalierato di pace” per il suo impegno umanitario e sociale.