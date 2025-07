Primo piano Augusta, aria irrespirabile e obbligo di rifugio al chiuso in vigore: boom di segnalazioni al Nose di

AUGUSTA – Resta in vigore nel territorio di Augusta “in via precauzionale” e “fino a nuova diversa disposizione” l’ordinanza numero 61 di rifugio al chiuso (clicca qui per leggere tutte le prescrizioni), adottata dal sindaco Giuseppe Di Mare ieri mattina a seguito dei venti che hanno spinto verso il centro urbano la nube tossica prodotta dal rogo di rifiuti plastici, non ancora dichiarato estinto, nell’impianto Ecomac di contrada San Cusumano.

Nel torrido pomeriggio di ieri si sono sviluppate fiamme anche nei terreni agricoli localizzabili in un’area tra le strade provinciali Augusta-Brucoli e Augusta-Villasmundo, in particolare in contrada Falà e in via Cozzo Rondinelle, fiamme domate nella serata.

Così Augusta si trova da oltre ventiquattr’ore nella morsa delle molestie olfattive, sfumature di “puzza di bruciato”, con alcune centinaia di cittadini che segnalano tramite la web app Nose: 169 segnalazioni nella giornata di lunedì 7 luglio, 87 nella prima metà di questo martedì 8, a fronte di appena 2 segnalazioni sabato 5 luglio e 4 domenica 6. Basta un “alert“, appena raggiunte le quindici segnalazioni in un’ora, per far scattare i campionamenti dell’aria da parte delle autorità preposte.

L’Arpa Sicilia, che ha avviato il monitoraggio anche tramite “campionatori ad alto volume” installati nel territorio di Melilli già sabato 5 luglio a seguito dell’incendio nello stabilimento Ecomac, ha reso noto ieri che “una valutazione più completa si avrà appena saranno disponibili i risultati della determinazione delle diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici in aria ambiente“.

Ricordiamo che il progetto “Nose” è il sistema di monitoraggio dei miasmi industriali nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (Aerca), realizzato da Arpa Sicilia e Cnr-Isac, che proprio nel quadrilatero nel quadrilatero industriale di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa debuttò in fase sperimentale nell’estate del 2019. Rilanciata lo scorso novembre dalla Procura di Siracusa, che ha promosso un incontro pubblico, consente di raccogliere segnalazioni anonime dei cittadini sulle molestie olfattive percepite, offrendo sugli smartphone uno strumento geolocalizzato per mappare e monitorare in tempo reale i fenomeni odorigeni.