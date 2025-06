Eventi Augusta, 1° concorso fotografico “Pietro Ronsisvalle”, oggi la premiazione di

AUGUSTA – Si avvia a conclusione la prima edizione del concorso fotografico “Pietro Ronsisvalle”, bandito dalla Società augustana di storia patria (aps) in collaborazione con il Fondo storico fotografico “Pietro Ronsisvalle”.

La cerimonia di premiazione avrà luogo questo sabato 14 giugno alle ore 19, nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” in via Principe Umberto (vedi foto di repertorio in copertina), messa a disposizione dal presidente Mimmo Di Franco.

Il concorso, intitolato “La bellezza del passato in… uno scatto in bianco & nero”, è dedicato al patrimonio storico, culturale e antropologico augustano. In gara complessivamente 18 foto, tutte comunque stampate e in mostra durante la premiazione.

Si prevede la premiazione del primo classificato con la realizzazione di un poster calendario per il prossimo anno 2026, da stampare in tiratura limitata numerata. Andando oltre le previsioni del bando, saranno premiati anche il secondo e terzo posto, “perché le opere fotografiche presentate – motivano gli organizzatori – sono tutte molto belle e degne di lode“.

“Questa iniziativa sarà una buona occasione per osservare con occhi nuovi il patrimonio storico, culturale e antropologico augustano“, riferisce Salvatore Romano, presidente della Società augustana di storia patria.

Carmela Mendola, socia fondatrice e segretaria del sodalizio culturale, sottolinea che “per tutti i membri della giuria è stata una bella ma onerosa esperienza giudicare le meravigliose foto arrivate alla redazione del concorso“.

Ha fornito supporto all’organizzazione del concorso anche il socio fondatore Corrado Di Mauro, autore tra l’altro del video di presentazione di tutte le foto in gara che sarà proiettato durante la serata.