Eventi Augusta, oggi la cerimonia di premiazione dell’11° concorso fotografico pro Airc di

AUGUSTA – Si terrà questo sabato 22 novembre, alle ore 17,30, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, la cerimonia di premiazione dell’11ª edizione del concorso fotografico pro Airc, iniziativa solidale il cui intero ricavato, grazie alle spese organizzative coperte dai numerosi sponsor privati, viene devoluto alla Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori infantili.

A condurre l’evento conclusivo sarà Sabrina Toscano, delegata della Fondazione Airc – comitato Sicilia-Augusta, che negli anni ha accompagnato la crescita dell’iniziativa e il coinvolgimento della comunità. Nel corso della cerimonia saranno videoproiettate tutte le fotografie pervenute, mentre le prime dieci classificate troveranno spazio in una mostra dedicata allestita per l’occasione. I premi destinati agli autori delle immagini vincitrici sono offerti dagli sponsor che sostengono la manifestazione.

L’edizione di quest’anno ha proposto il tema: “Racconta il paesaggio: la natura che ascolta, i luoghi che parlano, la bellezza che resiste”. Era possibile partecipare inviando fino a due fotografie, corredate da un contributo volontario di 5 euro, all’indirizzo email dedicato. La selezione è stata affidata, come da tradizione, a una giuria di qualità e a una giuria tecnica, che annoverano tra i componenti anche diversi docenti dell’Università di Catania.

L’11ª edizione giunge al traguardo dopo la presentazione ufficiale dei termini del concorso, svoltasi il 2 ottobre scorso nello stesso salone istituzionale (vedi foto di copertina), alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e del vicepresidente dello storico Rotary club Augusta, Francesco Messina.

“In undici anni – sottolinea Sabrina Toscano – il concorso ha permesso di destinare circa 40mila euro di donazioni alla ricerca. Anche quest’anno sono arrivate moltissime immagini, tutte di grande qualità, e saremo felici di accogliere il pubblico al palazzo di città per la cerimonia di premiazione“.