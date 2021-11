Eventi Augusta, 4 novembre, la caserma dei carabinieri apre le porte. È la prima volta di

AUGUSTA – Oggi apre le porte ai visitatori la caserma dei carabinieri in via Aldo Moro 7 (nella foto di repertorio in copertina), alla Borgata, sede della compagnia, del nucleo operativo e radiomobile nonché della stazione di Augusta. È il primo “open day” per i locali dove i militari dell’Arma si sono trasferiti due anni fa, lasciando dopo oltre un secolo la storica caserma in piazza Carmine.

L’iniziativa voluta dal Comando provinciale carabinieri di Siracusa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate e vede, quale orario di apertura ai visitatori per la sola giornata di questo giovedì 4 novembre, nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid, la mattina dalle ore 10 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

In provincia, l’ “open day” riguarda anche i comandi stazione di Ortigia, nel capoluogo aretuseo, e Avola.