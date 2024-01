Primo piano Augusta, 700 studenti nell’Isola per una gara regionale di orienteering di

AUGUSTA – Circa settecento studenti in abbigliamento sportivo, provenienti da diciassette scuole siciliane tra medie e superiori hanno “invaso” gioiosamente l’Isola di Augusta.

Si tratta di orienteering, uno sport di orientamento a livello scolastico e agonistico in cui vince chi è in grado, operando le scelte di percorso migliori su mappe dedicate, di raggiungere più rapidamente i punti di controllo fissati.

Si è tenuta questo venerdì mattina, con raduno in piazza Castello, ai giardini pubblici, una gara del 25° campionato scolastico regionale di orienteering, progetto della delegazione siciliana della Fiso (Federazione italiana sport di orientamento), presieduta dal docente etneo Piero Greco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Coni Sicilia.

La prima volta di una gara di campionato ad Augusta, tra la prova di Noto del mese scorso e quella di Taormina in programma a febbraio, ha visto impegnato nell’organizzazione il 2° Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz”, per il quale è referente la docente Marinella Strazzulla.

La scuola augustana annovera, oltre a una lunga tradizione di successi nell’orienteering, anche una vera e propria società sportiva dedicata, l’Asd Ruiz. Gli studenti del “Ruiz” hanno realizzato la cartina topografica del “campo gara” odierno, in collaborazione con uffici interessati del Comune: una mappa per ottenere, come da titolo del progetto regionale, una “palestra verde” urbana.

Tra le diciassette scuole partecipanti, quattro le rappresentative locali: oltre a quella del “Ruiz”, presenti alunni-atleti degli istituti comprensivi “Principe di Napoli”, “Orso Mario Corbino” e “Salvatore Todaro”.

Per l’occasione, con ordinanza di polizia municipale, sono state interdette alla circolazione veicolare dalle ore 10 alle 13: via Principe Umberto nel tratto tra via Colombo e via Roma, via Colombo nel tratto tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, via Megara nel tratto tra via Garibaldi e via Colombo. Con riflessi sul traffico veicolare verso l’Isola.