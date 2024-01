Augusta, soppressione istituto “Todaro”, la lettera dei docenti ai genitori

“Agli alunni, ai genitori e al personale che in tutti questi anni hanno fatto parte di questa Comunità scolastica, noi docenti diciamo grazie per aver contribuito a costruire, giorno dopo giorno, la meravigliosa Scuola Todaro che presto verrà dimensionata, anche se crediamo sia più giusto usare il termine “smembrata” perché rende più l’idea del “fatta a pezzi”.

In questi mesi abbiamo assistito al susseguirsi di azioni, fatti ed eventi, continuando ad osservare in maniera educata e dignitosa, adesso è giunto il momento di esprimere il nostro pensiero.

Questa Scuola è in buona salute… non avrebbe dovuto perdere l’autonomia scolastica!

Ciò che è successo in questi mesi non è altro che una profezia annunciata? Non sta a noi dirlo, vero è che oggi chi ne esce sconfitto è l’Istruzione e la Città di Augusta che ancora una volta perde e tanto.

Per contezza dei fatti non si può non evidenziare come una scuola destinataria di fondi Pnrr per il contrasto alla dispersione scolastica possa allo stesso tempo venire “Soppressa” – “Cancellata”. Forse è così, al giorno d’oggi basta un “Delete” un “Cancel” e si elimina via tutto e in fretta.

Nonostante l’amarezza, andiamo avanti perché al di là delle polemiche mettiamo al primo posto gli alunni, ai quali continueremo ad insegnare sempre e comunque a credere nella legalità e a vivere la scuola come supporto, sostegno e riscatto per la vita.

Ovunque andremo, porteremo con noi la forza e lo spirito di questa scuola fatta di preziose risorse, di stima, di collaborazione, conservando un caro ricordo che nessuno potrà mai cancellare“.