Primo piano Augusta, a lezione di prevenzione incidenti in mare con il comandante in 2ª Maristanav. Iniziativa Lega navale e Awa di

AUGUSTA – Successo di partecipazione ieri pomeriggio a Brucoli per la conferenza “Vivere il mare: un approccio più consapevole!”, con sottotitolo “Opportunità, sicurezza e sopravvivenza”. Relatore d’eccezione il capitano di vascello Lino Morello, comandante in seconda di Maristanav Augusta, per l’iniziativa voluta e introdotta dal presidente della sezione cittadina della Lega navale italiana (Lni), Andrea Neri, che ha ospitato l’iniziativa, in collaborazione con l’Asd Windsurf Augusta (Awa) presieduta da Marco De Filippo, che ha moderato l’incontro.

Tra i circa cinquanta partecipanti nella sede in via Libertà a Brucoli, presenti l’assessore Andrea Sicari, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Di Mare, e l’assessore allo sport Angelo Pasqua, oltre a professionisti del mare, subacquei, supper, velisti, istruttori di windsurf, esponenti di associazioni sportive di motonautica e di mountain bike, e anche diversi diportisti. L’iniziativa era rivolta soprattutto a questi ultimi, a coloro che vanno per mare per puro diletto e che possono trovarsi in difficoltà.

Il presidente della sezione cittadina della Lni, Andrea Neri ha aperto l’incontro descrivendo le finalità della Lega navale e illustrando i programmi per il 2022 della struttura periferica di Brucoli-Augusta, promossa lo scorso novembre da delegazione a sezione. Ha evidenziato che molte attività nell’anno in corso verranno svolte in sinergia con l’Awa del presidente Marco De Filippo, su tutte l’organizzazione di corsi di vela e windsurf, di regate, nonché manifestazioni sportive e culturali.

Il capitano di vascello Lino Morello, comandante in seconda della Stazione navale di Augusta, vanta numerose esperienze di missione, in particolare nell’Atlantico. Ha relazionato con l’ausilio di slide spettacolari, esponendo con dovizia di particolari i pericoli che il mare spesso nasconde, dai protocolli di sicurezza alle attrezzature che chi naviga deve avere a bordo, per un prezioso vademecum della prevenzione degli infortuni in mare.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Marco De Filippo, il capitano di vascello Lino Morello, Andrea Neri)