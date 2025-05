Primo piano Augusta, abbandono rifiuti, in vigore la nuova ordinanza del sindaco che inasprisce le sanzioni di

AUGUSTA – Una ordinanza contingibile e urgente per l’imminente stagione estiva che inasprisce le sanzioni amministrative a carico di chi abbandona o irregolarmente deposita i rifiuti. È lo strumento adottato dal sindaco Giuseppe Di Mare al fine di reprimere la piaga dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

Come si apprende dall’ordinanza numero 53 entrata in vigore oggi stesso, si dà atto che “le criticità ordinariamente registrate in materia di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento all’abbandono illecito degli stessi, assumono dimensioni e rilevanza assai maggiori nei mesi estivi in conseguenza dell’incremento della popolazione stagionalmente residente con massima produzione di rifiuti“.

Criticità ulteriormente confermata da una “dettagliata relazione di servizio“, dell’11 maggio scorso (e acquisita il 20 maggio), redatta da agenti della Polizia locale.

Se possono ritenersi pleonastiche le prescrizioni del “conferimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale secondo quanto stabilito dal vigente regolamento” e del “divieto assoluto di abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale“, la novità è rappresentata dall’inasprimento delle sanzioni amministrative.

Da questo 30 maggio e fino al 30 settembre prossimo, le ammende per “illecito abbandono o deposito di rifiuti” sono stabilite come segue: nel caso di rifiuti imbustati in sacchi, da 200 a 2.000 euro; nel caso di rifiuti non imbustati in sacchi, da 250 a 2.500 euro; nel caso di rifiuti ingombranti, da 300 a 3.000 euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, le rispettive ammende sono aumentate fino al doppio.

Contestualmente l’ordinanza sindacale dispone per il Corpo di Polizia locale il “rafforzamento dei controlli nel rispetto della presente ordinanza, delle norme sul conferimento, come previsto dal Regolamento comunale, e sull’abbandono dei rifiuti“.

(Nella foto di repertorio in copertina: rifiuti abbandonati nel centro storico)