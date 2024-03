Primo piano Augusta, al “Megara” la finale provinciale dei Giochi matematici del Mediterraneo di

AUGUSTA – Si svolgerà sabato 9 marzo, nei plessi alla cittadella degli studi del Liceo “Megara”, la finale di area territoriale (provincia di Siracusa) della quattordicesima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo.

Sono attesi ad Augusta oltre 250 studenti qualificati attraverso le finali d’istituto nelle trenta scuole aderenti in provincia, accompagnati da docenti e famiglie.

Al termine della prova nel liceo megarese, per il quale è referente la docente Stefania Caramagno, verranno anche premiati gli allievi primi classificati per ogni categoria, che accederanno alla finale nazionale in programma il 19 maggio prossimo.

I Giochi matematici del Mediterraneo sono organizzati dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica) con il patrocinio del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo.

Si tratta di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi prime, seconde e terze), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri Paesi.

