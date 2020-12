Primo piano Augusta, al via campagna regionale screening tumore colon-retto: kit in distribuzione gratuita nelle farmacie di

AUGUSTA – Siglato protocollo d’intesa provinciale tra Asp di Siracusa, rappresentata dal direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, e Federfarma Siracusa, con il suo presidente Salvatore Caruso, per lo screening dei tumori del colon-retto, nell’ambito della campagna di prevenzione oncologica pianificata dalla Regione siciliana.

Il protocollo specifico prevede la possibilità, per tutte le farmacie convenzionate del territorio, di distribuire il kit per lo screening del tumore del colon-retto, al fine di individuare per tempo eventuali anomalie e intervenire prima che la situazione per il paziente possa peggiorare. Il programma è volto ad informare e sensibilizzare i cosiddetti soggetti “bersaglio”, ossia quella fascia della popolazione compresa tra i 50 e i 69 anni, destinataria dello screening.

“L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione ed apprezzamento per il protocollo d’intesa“, dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare divulgando l’iniziativa. “In quest’ottica di prevenzione – aggiunge – e nella piena consapevolezza che soltanto identificare una malattia allo stadio iniziale spesso può davvero salvare la vita, consentendo interventi terapeutici della massima efficacia, con la minore invasività, invito tutti i cittadini interessati a rivolgersi alla propria farmacia di fiducia per avere informazione e o ritirare il kit per effettuare gratuitamente il test, da riconsegnare alla stessa farmacia“.

Per ulteriori, maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 366 3424276 – 0931 484332 – 095 909165 – 0931 484177 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

(Foto di copertina: generica)