Primo piano Augusta, al via installazione di nuove telecamere per monitoraggio punti sensibili. Ecco dove

AUGUSTA – Sono partiti i lavori di installazione di nuove 53 telecamere ad alta risoluzione per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, ad uso della Polizia municipale, per il monitoraggio di 26 “punti strategici” del territorio comunale.

A seguito di gara su piattaforma telematica Asmecomm con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati affidati definitivamente, lo scorso marzo, alla società “Mandarin spa” di Messina, per un importo complessivo di 163mila 229 euro (Iva al 22 per cento compresa), avendo offerto un ribasso del 43,23 per cento sull’importo a basa d’asta di 223mila 502 euro.

Una società già nota in città perché aggiudicataria del servizio triennale con tredici punti di accesso (hotspot) per la rete wi-fi pubblica e gratuita del Comune, finanziato a valere sul bando della Commissione europea chiamato “WiFi4EU“.

Il progetto definitivo-esecutivo per la videosorveglianza con particolare riferimento al contrasto dei reati, approvato dalla giunta nel febbraio del 2022 alla presenza dell’allora assessore competente Rosario Sicari che aveva dato impulso all’iter, presentava un quadro economico per un importo complessivo di 320mila euro, a valere sul contributo regionale per il fenomeno immigratorio annualità 2019. A seguito di approvazione del quadro economico di aggiudicazione e assestamento delle somme a disposizione (con determina dirigenziale del 5 aprile 2023), è stato definito poi un accantonamento sul totale lavori di 102mila 759 euro.

A parte il ripristino del vetusto impianto comunale di videosorveglianza esistente e l’installazione di fototrappole negli scorsi due anni con l’amministrazione Di Mare, si tratta del primo importante aggiornamento del sistema di videosorveglianza nel territorio, a cui ne seguiranno due ulteriori da 150mila e 347mila 500 euro già ammessi, lo scorso giugno, rispettivamente a finanziamento a valere sul Poc Legalità 2014/2020 e cofinanziamento di 250mila euro da parte del Ministero dell’Interno.

Tornando al progetto in corso di realizzazione, denominato “Augusta città sicura“, con rup Carmelo Bramato e direttore dei lavori Gianfranco Passanisi, sono stati adottati i seguenti criteri per l’individuazione dei punti “strategici” o “sensibili”: “le principali strade di accesso al territorio comunale; il centro urbano per il contrasto ai fenomeni di furti e rapina; la periferia urbana per il contrasto dei fenomeni di degrado; edifici istituzionali e scolastici per il contrasto ai fenomeni di vandalismo“.

Pertanto, i primi sedici luoghi esatti individuati sono: via Strazzulla / via Orso Mario Corbino; viale Eroi di Malta / via Dessiè; via Marina Levante / via Orfanotrofio; vicolo Matrice / via Principe Umberto; via Mercato / via XIV Ottobre; giardini pubblici; via Lavaggi; piazza Mattarella; piazza Unità d’Italia; cimitero comunale; via Sant’Elena; via Marina del Monte / via Sant’Elena; via Libertà (Brucoli); via Canale / area parcheggio (Brucoli); via Libertà / area parcheggio (Brucoli); via Canale / via Libertà (piazza Castello di Brucoli).

