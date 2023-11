Primo piano Augusta, mozione consiliare della minoranza “a tutela della salute” di

AUGUSTA – Una mozione consiliare è stata presentata stamani dalla minoranza, con l’obiettivo di “impegnare sindaco e giunta ad intraprendere azioni concrete a tutela della salute della popolazione di Augusta“.

La sottoscrivono i consiglieri comunali pentastellati Roberta Suppo e Uccio Blanco, il consigliere del Pd Giancarlo Triberio, i civici Milena Contento, Pippo Gulino, Federico Palazzotto e l’indipendente Ciccio La Ferla. A detta degli stessi proponenti, l’iniziativa scaturisce dalla partecipazione bipartisan, in particolare di rappresentanti dell’amministrazione, della maggioranza oltre che della minoranza consiliare, al corteo in memoria delle vittime del cancro nel quadrilatero industriale dello scorso 28 ottobre (vedi foto di copertina).

Rendono noti in una nota stampa congiunta i contenuti della mozione, che dovrà essere calendarizzata per la discussione in consiglio comunale: “Chiediamo azioni concrete a tutela del nostro ospedale, attivandosi con ogni mezzo per la tutela e miglioria degli attuali standard sanitari, oltre che per il potenziamento e implementazione dei servizi rivolti ai cittadini, in modo da ridurre anche le liste di attesa“.

Inoltre, si vorrebbe impegnare l’amministrazione a: “promuovere ed incentivare l’uso dell’app Nose per la segnalazione delle molestie olfattive ed il miglioramento del monitoraggio delle stesse“; “attivarsi ed utilizzare le donazioni provenienti dalle aziende del territorio, prioritariamente per attivare una politica di screening gratuiti che aiutino a monitorare le patologie più gravi e diffuse con l’obbiettivo di innalzare il livello di prevenzione delle stesse“; “attivare anche nelle scuole degli incontri ed un sistema di informazione e prevenzione dei comportamenti che aumentano il rischio di contrarre tali patologie“.

I consiglieri proponenti sottolineano che tale mozione prende spunto dalla “partecipazione di sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza alla manifestazione del 28 ottobre 2023“, cioè il corteo in memoria delle vittime del cancro che ha attraversato la città dal cimitero alla piazza Duomo, e intende fungere da “stimolo per trasformare in fatti concreti una presenza, che diversamente apparirebbe come una semplice “passerella”, con ogni mezzo che la legge mette a disposizione, le istanze ed il grido di aiuto che arriva dalla popolazione ormai stanca di piangere i propri cari“.