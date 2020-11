Primo piano Augusta, al via lavori di completamento alloggi Iacp. Domani sopralluogo dell’assessore regionale Falcone di

AUGUSTA – Tornerà domattina in contrada Scardina, a tredici mesi dall’ultimo sopralluogo, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. Come viene reso noto, l’esponente del governo Musumeci sarà ad Augusta per “l’avvio dei lavori di completamento delle palazzine Iacp incompiute da anni“.

Infatti, dopo quasi vent’anni di attesa, dovrebbe partire domani il cantiere per i lavori di completamento delle quattro palazzine di edilizia popolare (nella foto di copertina), con 90 alloggi, occupate abusivamente mentre erano in costruzione nel 2002 e da allora rimaste incompiute.

Dopo la procedura di sanatoria per gli alloggi popolari esperita dall’amministrazione comunale Di Pietro, in applicazione della legge regionale del 2018, l’Iacp di Siracusa ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo e la Regione ha infine potuto predisporre la gara, aggiudicata poco prima della scorsa estate per un costo complessivo di 2 milioni 650 mila euro.

L’assessore regionale Falcone proseguirà i sopralluoghi inerenti all’edilizia popolare a Portopalo di Capo Passero, in visita per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi Iacp di via Verdi.