Primo piano Augusta, festa di San Domenico: processioni posticipate per le elezioni di

AUGUSTA – Slittano gli eventi religiosi esterni per la festa del patrocinio di San Domenico, tradizionalmente celebrata il 24 maggio, che quest’anno coincide con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa tenuta stamani al palazzo di città, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, di diversi assessori e dell’arciprete don Alfio Scapellato, che ha illustrato il nuovo calendario delle celebrazioni.

“Considerando che quest’anno c’è la coincidenza del 24 maggio con le elezioni comunali […]non si possono fare le processioni esterne”, ha spiegato il parroco, chiarendo che resterà invariato il programma liturgico del novenario, previsto dal 15 al 23 maggio e con le messe celebrate con i sacerdoti della città tra il 16 e il 17 maggio, mentre per il giorno del patrocinio si terrà comunque una messa solenne la mattina di domenica 24 maggio.

Le celebrazioni esterne, invece, saranno posticipate alla settimana successiva. L’arciprete ha delineato il il nuovo programma dei festeggiamenti religiosi: venerdì 29 maggio la processione del Braccio reliquiario, sabato 30 maggio la messa con le autorità al mattino e la processione serale del simulacro di San Domenico, mentre domenica 31 maggio si terrà la celebrazione conclusiva con la messa serale e la “conservata” del simulacro.

La scelta, come ha sottolineato il parroco, nasce dall’esigenza di coniugare il rispetto delle consultazioni elettorali con la tutela delle tradizioni religiose legate al patrono: “Doveroso non far passare inosservato il giorno del patrocinio di San Domenico del 24, salvaguardando tutte le tradizionali attività anche esterne”.

Dal canto suo, il sindaco Giuseppe Di Mare ha assicurato il supporto dell’amministrazione comunale per l’organizzazione degli eventi laici. “È chiaro che l’amministrazione garantirà anche tutti gli aspetti esterni e stiamo verificando in che modo”, ha dichiarato, facendo riferimento in particolare alla presenza delle bancarelle di ambulanti nell’area dei giardini pubblici anche nella settimana del rinvio.

Il primo cittadino ha inoltre anticipato che saranno confermati gli spettacoli: “L’amministrazione ha già deciso di garantire anche tutti quegli eventi corollari […] che sveleremo però successivamente quando il programma sarà completo”.

“La sostanza è che quest’anno San Domenico continuerà ad esserci, non in quelle date ma una settimana dopo. È una scelta di buon senso, di rispetto”, ha concluso Di Mare, ribadendo il valore identitario della festa per la comunità augustana.