Elezioni amministrative 2026 Augusta al voto, Alberta Romano apre la sua campagna per il Consiglio comunale di

AUGUSTA – Si è svolta, nella mattinata di sabato 2 maggio, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Alberta Romano, candidata al Consiglio comunale con la lista civica “Di Mare sindaco – Il Cambiamento continua insieme”.

L’incontro ha registrato una partecipazione significativa di cittadini, con una sala gremita che ha fatto da cornice al primo appuntamento pubblico della giovane imprenditrice candidata, segnando l’avvio del percorso elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati alcuni temi centrali per lo sviluppo e il miglioramento della città, nel solco del claim elettorale “La cultura d’impresa al servizio della città“. Tra questi, l’individuazione di nuove aree artigianali con l’obiettivo di decongestionare il tessuto urbano e favorire una migliore organizzazione delle attività produttive.

Altro punto evidenziato è stato quello relativo alla realizzazione di isole ecologiche, ritenute fondamentali per ottimizzare la gestione dei rifiuti, migliorare il servizio e contribuire alla riduzione dei costi per i cittadini.

Ampio spazio è stato dedicato anche al potenziamento della zona commerciale nel centro storico, con l’intento di rilanciare l’economia locale e valorizzare il cuore della città.

Nel suo intervento, Alberta Romano ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e l’approccio con cui intende affrontare la campagna elettorale: “In questo momento saremo tutti per una, dopo le elezioni saremo una per tutti. Vogliamo costruire una politica nuova, in cui al centro ci siano gli interessi della città“.

L’incontro si è concluso con un clima di entusiasmo e condivisione, confermando l’avvio di un percorso che ha definito partecipato e orientato al cambiamento.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO A PAGAMENTO – COMMITTENTE: IL CANDIDATO