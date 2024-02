Primo piano Augusta, alunni del “Costa” a lezione di legalità con Giovanna Raiti e i carabinieri di

AUGUSTA – Le classi di terza media dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”, guidato dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo, a lezione di legalità cogliendo l’occasione della partecipazione di Giovanna Raiti, oltre che dei vertici dell’Arma dei carabinieri ad Augusta.

L’iniziativa, tenuta lo scorso giovedì mattina, si innesta nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità nelle scuole promosso dal comando provinciale dei carabinieri, vedendo relatore il maggiore Stefano Santuccio, comandante della compagnia di Augusta.

Dopo il saluto della vicepreside del “Costa”, Valentina Catalano, è stata la docente Maria Luisa Catalano, nella qualità di referente della scuola per l’educazione alla legalità, a moderare l’incontro, a cui hanno partecipato anche l’assessore comunale alle scuole Biagio Tribulato e la professoressa Rita Pancari, esponente del presidio locale dell’associazione “Libera”.

Tra gli argomenti trattati, il rispetto delle regole, l’importanza dello studio, l’attenzione all’utilizzo dei social network e il bullismo.

Particolarmente emozionante l’intervento della siracusana Giovanna Raiti, sorella del carabiniere Salvatore Raiti, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, vittima a soli 19 anni dell’attentato mafioso, noto come la “strage della circonvallazione”, perpetrato a Palermo il 16 giugno 1982.

La donna ha condiviso la memoria della tragica giornata, in cui veniva scortato il trasferimento tra strutture detentive di un boss catanese (obiettivo dell’attentato a colpi di fucile) e in cui persero la vita, oltre a quest’ultimo, un civile e tre carabinieri tra cui Salvatore, divenuto simbolo di legalità e della lotta alla criminalità. Ha invitato gli alunni, come in precedenti occasioni nelle scuole cittadine, a non considerare il fratello un “eroe” distante da loro, bensì un giovane che ha compiuto il proprio dovere fino alla fine.