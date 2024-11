Primo piano Augusta, annuale commemorazione dei caduti dell’aviazione di marina nel viale Andrea Fazio di

AUGUSTA – Si è tenuta nella mattina di ieri l’annuale cerimonia di commemorazione dei caduti dell’aviazione di marina promossa dallo storico Rotary club Augusta con il Comando Marisicilia e il Comune di Augusta, rappresentati rispettivamente dal presidente Francesco Messina, dall’ammiraglio di divisione Andrea Cottini e dal sindaco Giuseppe Di Mare.

Luogo dell’iniziativa è il piazzale adiacente alla sede del commissariato di pubblica sicurezza, dove insiste il monumento contraddistinto dalla riproduzione di una grande elica che lo stesso club service donò alla città nel 2007, in alternativa alla fatiscente elica originale per oltre mezzo secolo esposta a poche decine di metri di distanza.

Inoltre, come è stato evidenziato nel corso della commemorazione, esattamente un anno fa proprio il viale di accesso ai giardini pubblici, che conduce al monumento più recente, è stato intitolato al compianto augustano Andrea Fazio, sottufficiale elicotterista in servizio a Maristaeli che trovò la morte nell’aprile del 2018 in un’esercitazione notturna nel Mediterraneo.

La cerimonia è stata condotta da Pietro Forestiere, past presidente del Rotary club Augusta, e introdotta da una contestualizzazione storica di Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta. È stato ricordato che furono 149 gli ufficiali osservatori della Regia Marina caduti in volo sugli idrovolanti nell’ultima guerra mondiale, e non pochi furono quelli di base ad Augusta.

Il presidente Messina, il comandante Cottini e il sindaco Di Mare, dopo le rispettive allocuzioni, hanno quindi accompagnato la deposizione della corona d’alloro, benedetta da don Francesco Scatà, con il Silenzio del maestro Carmelo Vinci seguito dalle letture della “preghiera del marinaio” e della “invocazione rotariana”.

Hanno preso parte alla cerimonia i vertici delle forze armate e di polizia del territorio, quali il comandante Stazione navale Lino Morello, il comandante Capitaneria di porto Domenico Santisi, il comandante stazione Carabinieri Paolo Cassia, il dirigente commissariato di Polizia Antonio Migliorisi, il luogotenente Carmelo Guarino in rappresentanza del comandante compagnia Guardia di finanza, il comandante Polizia locale Salvatore Daidone, oltre al comandante Maristaeli Catania Riccardo Leoni.

Presenti altresì rappresentanti del Rotary club “Megara Augusta”, delle sezioni cittadine di Associazione nazionale marinai d’Italia, Associazione nazionale carabinieri, Unuci, dell’associazione filantropica liberale “Umberto I” e dell’associazione storico-culturale “Lamba Doria”.