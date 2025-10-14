Primo piano Augusta, apertura cimitero per Ognissanti e Defunti. Stop ai cantieri già dal 29 ottobre di

AUGUSTA – In vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei propri cari defunti, il sindaco ha firmato la consueta ordinanza con la quale dispone l’apertura straordinaria del cimitero comunale per sabato 1 e domenica 2 novembre, in occasione rispettivamente delle ricorrenze di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti.

L’ordinanza prevede che il cimitero rimanga aperto ininterrottamente dalle ore 7 alle 17,30 in entrambe le giornate, estendendo così l’orario rispetto alla consueta chiusura autunnale alle ore 13.

A beneficio dei visitatori che intendono anticipare il maggior afflusso in sicurezza, è stata disposta anche la sospensione temporanea di tutte le attività di cantiere, pubbliche e private, già da mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre. Le aree interessate da lavori dovranno essere completamente libere e accessibili al pubblico nelle medesima fascia oraria 7-17,30.

Nei prossimi giorni sarà divulgato il programma delle celebrazioni religiose e delle messe all’aperto che, come di consueto, si svolgeranno all’interno del cimitero comunale nelle due giornate.

Nelle ultime due precedenti occasioni, per tale ricorrenza, il Comune di Augusta ha inoltre messo a disposizione un servizio gratuito di bus navetta per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero, iniziativa che si prevede venga riproposta anche quest’anno.

Per gestire al meglio l’afflusso veicolare, è attesa a breve l’ordinanza del comando di Polizia municipale con le eventuali modifiche temporanee alla viabilità nelle aree adiacenti al cimitero.