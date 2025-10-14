Primo piano Nuova Acropoli Augusta, al via corso gratuito di formazione al volontariato in ecologia di

AUGUSTA – Presentato a palazzo di città, lo scorso sabato, un Corso di formazione al volontariato in ecologia, percorso gratuito aperto a tutta la cittadinanza, promosso dalla filiale cittadina dell’associazione “Nuova Acropoli“.

Il corso partirà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella sede associativa di viale Italia 262 e richiede un’iscrizione tramite i canali del sodalizio internazionale di filosofia, cultura e volontariato.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Biagio Tribulato e dell’assessore all’ecologia Salvo Serra, è intervenuta Jessica Di Venuta, presidente della sezione locale di “Italia Nostra”. “È quanto mai urgente la necessità di intervenire attivamente con una giusta educazione ambientale per creare un legame affettivo con il territorio che ci circonda – ha detto la docente – “Insostenibilità” è il grido che sta mandando il pianeta a ognuno di noi; dobbiamo necessariamente prendere coscienza che non è la Terra che appartiene all’uomo ma è l’uomo che appartiene alla Terra ed è pertanto nostra responsabilità la sua cura e salvaguardia”.

A seguire l’intervento della presidente di “Nuova Acropoli” di Augusta, Rosaria Borzì, che ha evidenziato un antico e profondo legame tra la filosofia attiva promossa dal sodalizio e l’ecologia: “È fondamentale iniziare un percorso di formazione al volontariato in ecologia per superare la visione separatistica tra uomo e natura e risvegliare in ognuno di noi la consapevolezza che il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo deve partire necessariamente dal miglioramento personale”.

Il programma si sviluppa lungo tre dimensioni: una teorica, che esplora i legami tra uomo e natura attraverso la filosofia platonica e stoica; una pratica, centrata sulle azioni di tutela e riqualifica ambientale; una interiore, che propone un nuovo sguardo su sé stessi e sul mondo.

Numerosi i cittadini partecipanti alla presentazione, i quali hanno mostrato grande interesse nei confronti delle tematiche trattate.