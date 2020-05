Primo piano Augusta, arrestato 54enne augustano per rapina in un negozio di alimentari di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dell’aliquota operativa di Augusta hanno arrestato, “in flagranza del reato di rapina”, il 54enne augustano Giuseppe Schifitto, fermato in prossimità della sua abitazione e posto agli arresti domiciliari.

Secondo quanto reso noto dai militari, l’uomo avrebbe “forzato la porta d’ingresso di un negozio di alimentari del centro di Augusta, si era introdotto furtivamente all’interno, ma mentre stava asportando le banconote contenute nel registratore di cassa è stato sorpreso dal proprietario dell’esercizio, che ha tentato di bloccarlo”; ne sarebbe “seguita una breve baruffa a seguito della quale l’uomo è riuscito a darsi alla fuga”.

I carabinieri, già in zona impegnati anche nei controlli per il rispetto delle misure governative anti-Covid, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il 54enne, a cui è stata contestata la rapina, e ad arrestarlo.

(Foto di copertina: generica)