Primo piano Augusta, automobilista con patente revocata e mancata assicurazione: maxi multa e sequestro di

AUGUSTA – Circolava per la Borgata con una Volkswagen Golf senza assicurazione, con patente revocata e revisione scaduta più volte. A scoprirlo, ieri mattina, è stata la Polizia locale, che ha multato pesantemente un automobilista di 47 anni, residente a Catania, oltre a eseguire il sequestro dell’autovettura.

La pattuglia aveva da poco concluso il servizio di assistenza all’ingresso degli alunni all’istituto comprensivo di via Di Vittorio, quando ha notato, nei pressi di via Catania, alcune “manovre inconsuete” da parte dell’automobilista. Alla vista degli agenti, il conducente, inizialmente fermo, avrebbe ripreso la marcia con decisione, attirando ulteriormente l’attenzione.

Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il veicolo in via Citrus, procedendo a una verifica dei documenti. Dai controlli è emerso che l’uomo non poteva guidare perché la patente gli era stata revocata, e che l’auto non era coperta da assicurazione né sottoposta alla revisione periodica da tempo.

L’auto è stata sequestrata e per il conducente sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 6.200 euro.

Il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone esprime “apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti automontati, supportati dal nucleo motociclisti intervenuto prontamente“, sottolineando come l’intervento si inserisca nell’attività quotidiana di controllo “a tutela della sicurezza urbana e stradale della comunità augustana“.