Eventi Augusta, "Bambini sotto le stelle", due eventi estivi nell'Isola e a Brucoli coi volontari Fratres di Augusta

AUGUSTA – Con due eventi chiamati “Bambini sotto le stelle“, il gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta intende rendere un servizio ai più piccoli concittadini, dall’Isola a Brucoli, promuovendo al contempo la cultura della donazione del sangue.

L’iniziativa, inserita nel cartellone comunale “Augusta d’estate” presentato la scorsa settimana, prevede un primo momento giovedì 21 luglio in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, e un secondo giovedì 18 agosto in piazza Castello aragonese a Brucoli. In entrambe le occasioni, si partirà alle ore 18 con un tour su trenino elettrico rispettivamente del centro storico e del borgo marinaro; a seguire, dalle ore 20, proiezione in piazza di un film di animazione.

I volontari della “Fratres” (vedi foto di repertorio in copertina) accoglieranno i bambini con palloncini, zucchero filato e pop-corn, e i loro genitori, mettendo eventualmente a disposizione di questi ultimi materiale informativo sulla donazione del sangue.

A proposito della situazione della raccolta di sangue, in una stagione notoriamente critica, ci risponde Luigi Nicosia, presidente del gruppo “Fratres”. “Quest’anno è più critico perché rispetto agli anni scorsi viene a mancare l’integrazione di sangue assicurata dalle regioni più virtuose, che producevano oltre il loro fabbisogno. Il numero di donazioni non è ancora tornato al periodo pre Covid – ci riferisce – Anche ad Augusta, diversi donatori devono ancora oggi posticipare la donazione per positività o contatti a rischio Covid. Noi vogliamo e dobbiamo andare avanti, provando a coinvolgere sempre più donatori“.