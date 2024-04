Primo piano Augusta, istituto comprensivo ‘Corbino’ fa tris al concorso nazionale “La cittadinanza del mare” di

AUGUSTA – Terzo podio consecutivo per l’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta al concorso nazionale “La cittadinanza del mare“, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comando generale delle capitanerie di porto nell’ambito della Giornata nazionale del mare, celebrata ieri in tutta Italia.

Nelle due edizioni precedenti, il “Corbino” aveva ottenuto un primo posto lo scorso anno e un terzo posto due anni fa.

In questa edizione, l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi ha conquistato il podio grazie a un elaborato poetico realizzato dall’alunna Carola Cavallo, frequentante la 2ªD della scuola secondaria di primo grado, dal titolo “Il mare, fonte di vita: un ecosistema da rispettare”. La giuria le ha assegnato il secondo posto nazionale nella categoria riservata alle scuole medie.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, giovedì 11 aprile, a Reggio Calabria, dove il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, congratulandosi con i vincitori del concorso, i dirigenti scolastici e i docenti, ha consegnato personalmente le pergamene alla presenza della vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, del vicecomandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto ammiraglio ispettore Sergio Liardo, del vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti e di altre autorità civili e militari.

Il concorso è rivolto agli alunni delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutt’Italia e, per l’anno scolastico 2023-2024, ha avuto come tema appunto “Il mare, fonte di vita”, con particolare riferimento all’importanza che le risorse del mare e il loro corretto sfruttamento possono costituire non solo per le comunità costiere, ma per l’intera umanità, sempre più esposta ai rischi del depauperamento di quelle risorse e ai rischi indiretti che possono derivarne (diseguaglianze, conflitti, depredazioni).

(Nella foto di copertina: la delegazione dell’Istituto comprensivo “Corbino” rientrata in città da Reggio Calabria)