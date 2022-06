Primo piano Augusta, borse di studio Fratres per tre liceali meritevoli di

AUGUSTA – Ben tre borse di studio sono state istituite dalla Fratres di Augusta, gruppo donatori di sangue, e rivolte agli studenti del triennio finale del Liceo “Megara” nell’anno scolastico che si avvia a conclusione.

“Nell’ambito delle attività con le quali promuoviamo la nostra associazione e l’importanza della donazione del sangue sin dall’età scolastica – si legge nella nota della Fratres, presieduta da Luigi Nicosia – abbiamo deciso di riprendere una tradizione a cui teniamo particolarmente“.

La tradizione, come puntualizza il presidente del sodalizio, è riferita alle borse di studio che in tempi recenti venivano bandite proprio a favore dei liceali in memoria di Sebastiano Saluta da parte della moglie Filomena Palagiano, benefattrice della Fratres di Augusta, venuta a mancare lo scorso anno.

Le tre borse di studio, del valore di 1.000, 700 e 500 euro, saranno assegnate ai tre “più meritevoli” rispettivamente delle quinte, quarte e terze classi, tra gli studenti segnalati dall’istituto scolastico. “Non appena completate le procedure per la determinazione delle graduatoria – conclude la nota della Fratres – incontreremo gli alunni assegnatari, in un’occasione che comunicheremo e provvederemo alla loro premiazione“.

Il bando è utile per ricordare che i donatori associati alla Fratres, quasi mille, possono donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede del sodalizio che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17 (nella foto di repertorio in copertina, fornita dalla Fratres).