Eventi Augusta, la voce della donazione: domenica il concerto della corale Fratres nella chiesa di S. Domenico di

AUGUSTA – Sarà la chiesa di San Domenico a fare da cornice, domenica 21 dicembre dalle ore 19, al concerto della corale del gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta, inserito nel calendario degli eventi celebrativi del Natale ad Augusta patrocinati dal Comune.

La corale polifonica “Fratres Augusta” è una realtà ancora giovane ma già consolidata, nata nel 2024 in occasione del 40° anniversario di fondazione del gruppo donatori locale. L’ensemble vocale fu allestito coinvolgendo donatori di sangue e alcuni componenti della corale “Euterpe”, sotto la direzione del maestro Rosy Messina. L’obiettivo era dare vita a uno strumento in grado di affiancare l’attività associativa nella promozione dei valori della donazione attraverso la musica.

Dopo le prime esibizioni cittadine, la corale sta acquisendo esperienza anche fuori dai confini comunali. Lo scorso 7 dicembre si è esibita nella chiesa Madre di Nicolosi durante un concerto di corali dedicato alla “Fratres” (vedi foto di copertina), oggi è attesa a un evento natalizio nella parrocchia di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero.

A confermare la valenza del progetto sono le parole del presidente Luigi Nicosia: “La corale polifonica Fratres Augusta è un ulteriore strumento che la nostra associazione si è dotata per promuovere la cultura della donazione del sangue. Abbiamo voluto infatti che i coristi fossero donatori o volontari perché desideriamo dare una forte identità alla Fratres di Augusta. Tutti i coristi non stanno lesinando energie, impegno e dedizione perché quando cantiamo abbiamo uno standard da mantenere che è quello dettato dai nostri straordinari 1.300 donatori“.

Lo stesso presidente ha voluto esprimere un sentito omaggio al direttore della corale: “Un ringraziamento particolare va al nostro meraviglioso maestro Rosy Messina. Rosy rappresenta il nostro faro guida, dobbiamo tutto a lei che, con grande pazienza, ha messo a disposizione della nostra corale le sue straordinarie competenze acquisite in tanti anni di carriera“.

Il concerto nell’ultima domenica che precede il Natale sarà quindi un nuovo appuntamento per valorizzare l’impegno musicale dei volontari e, al tempo stesso, sensibilizzare la comunità sul valore civile e sociale della donazione del sangue, tema centrale nella missione della “Fratres”.