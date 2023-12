Primo piano Augusta, calcio solidale, “Oxford vs Cambridge” fa 31 a sostegno di Patrizia di

AUGUSTA – Trentunesima edizione del torneo di calcio pre-natalizio chiamato “Oxford vs Cambridge”, ideato da Angelo Pasqua, e diventato negli anni una consolidata occasione di raccolta fondi per le cause abbracciate di volta in volta dagli organizzatori. Stavolta i proventi saranno interamente devoluti alla famiglia Spinelli, per consentire alla 31enne Patrizia di sottoporsi a un necessario e costoso intervento neurochirurgico in Germania.

Il torneo è un quadrangolare che riunisce quasi un centinaio di calciatori, tra amatori, ex professionisti e anche tesserati di squadre del territorio. Si disputerà sul campo del “Megarello” alla vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, a partire dalle ore 13.

Tutto iniziò nei primi anni novanta come una sfida tra due formazioni chiamate scherzosamente “Oxford” e “Cambridge” (dalla celebre gara di canottaggio sul Tamigi tra equipaggi delle due università) composte da amici di Angelo Pasqua, da sempre appassionato di sport e in tempi recenti fino allo scorso luglio assessore con deleghe ai lavori pubblici e allo sport.

Nelle ultime edizioni, a seguito dei numeri rilevanti di richieste di partecipazione in campo, in particolare per la volontà di sostenere le cause solidali, le squadre sono diventate quattro annoverando ognuna ventuno giocatori selezionati. È possibile contribuire alla raccolta fondi per Patrizia Spinelli, nell’occasione di “Oxford vs Cambridge”, non solo con la quota di iscrizione (squadre ormai al completo) ma anche acquistando i biglietti per l’estrazione che mette in palio gadget e preziosi cimeli sportivi donati da diversi concittadini, associazioni e aziende.

Tra gli altri, l’editore de La Gazzetta Augustana.it ha consegnato al promotore del torneo, per l’estrazione finale, una felpa d’allenamento del Real Madrid 2021/2022 autografata da Karim Benzema nell’anno della vittoria del Pallone d’oro, che si deve all’intercessione del preparatore atletico dei Blancos, l’augustano Giuseppe Bellistri.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta stamani nella sede in via Gramsci 15-17 della locale Fratres, il gruppo donatori di sangue presieduto da Luigi Nicosia, che per il quarto anno consecutivo ha contribuito facendosi carico della spesa dei completini sportivi per i calciatori partecipanti. Quale rappresentante istituzionale, è intervenuto il presidente del consiglio comunale Marco Stella. Presenti volontarie dell’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano” onlus, che animeranno la giornata del quadrangolare, inoltre Pietro Armenio, allenatore di futsal padre del compianto Peppe (più volte partecipante al torneo benefico e donatore di sangue, a cui è stata dedicata la maglia numero 21 del quadrangolare), e Sebastiano Amenta, vicepresidente dell’associazione “20 novembre 1989” onlus, altro sodalizio tra gli sponsor come l’Asd Freeride Augusta e il centro antiviolenza Nesea.

Ha superato l’emozione per esserci Patrizia Spinelli, che ha espresso parole di commozione nel ringraziare non solo per il torneo solidale bensì per l’intera campagna di raccolta fondi avviata con grande generosità dai concittadini appena venuti a conoscenza, lo scorso mese, della sua lettera aperta. “Sono cresciuta in una famiglia che si è sempre impegnata nel sociale – ha raccontato – e i nostri genitori ci ripetevano che, se doni amore, prima o poi lo ricevi indietro. E devo dire che avevo tanto timore quando è iniziato tutto questo, ma avevano ragione loro. Grazie a tutti”.