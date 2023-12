Primo piano Augusta, solidarietà, venduti mille euro di “cuori” pro Telethon in una mattina di

AUGUSTA – Sono arrivati in città, come ogni anno in occasione delle festività natalizie, i “cuori di cioccolato” pro Telethon, il regalo che sostiene la ricerca sulle malattie genetiche rare e le famiglie in attesa di una cura.

Rispettata la tradizione, in questa ventosa domenica mattina, nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, gentilmente concessa dal presidente Mimmo Di Franco, dove si sono avvicendati officer e soci dei club service cittadini.

Infatti l’iniziativa ha trovato l’adesione di Rotary (presieduto da Concetta Messina), Kiwanis (da Giuseppe Russo), Lions (da Nella Di Franco) e Inner Wheel (da Roberta Villareale) per la vendita dei dolci solidali.

Confermata la generosità dei cittadini augustani, che, in una sola mattinata, hanno esaurito le scorte fatte pervenire dalla struttura territoriale della trentennale fondazione, assicurando un contributo alla ricerca che il referente cittadino Telethon, Francesco Messina, ha quantificato in circa mille euro.