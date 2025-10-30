Primo piano Augusta, cantiere piazza Sacro Cuore nel vivo: fine lavori entro Natale di

AUGUSTA – Procedono speditamente i lavori di riqualificazione delle aree circostanti piazza Sacro Cuore, aree ex “Ina Casa”, con l’obiettivo formale di completare l’intervento entro le festività natalizie, precisamente entro il 22 dicembre prossimo. È quanto si apprende dal cronoprogramma del cantiere, che prevede una durata complessiva di 63 giorni “naturali e consecutivi” dalla consegna avvenuta lo scorso 20 ottobre.

L’opera, che prevede anche l’ampliamento della stessa piazzetta sul lato di levante della via Sacro Cuore (vedi foto di copertina sullo stato attuale dei lavori), è stata avviata dopo un iter amministrativo particolarmente rapido: dal via libera alla progettazione all’apertura del cantiere sono trascorsi meno di due mesi. Il progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria delle aree circostanti piazza Sacro Cuore” era stato infatti approvato dalla giunta municipale tramite deliberazione del 3 settembre scorso, con un quadro economico di 149mila 915 euro, interamente finanziato con fondi del bilancio comunale.

Con determinazione del 2 ottobre scorso, i lavori sono stati affidati all’impresa “La Gardenia costruzioni società cooperativa” con sede a Mussomeli (Caltanissetta), che ha offerto un ribasso del 33,1709 per cento sull’importo a base d’asta. L’impegno di spesa a carico del Comune per l’esecuzione dei lavori ammonta pertanto a 94mila 536 euro (Iva compresa).

Dagli atti amministrativi estivi risulta che i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali avevano evidenziato “lo stato di vetustà del manto stradale, del parcheggio e dello spazio antistante la suddetta piazza”, ritenendo che tali “aree necessitano di un urgente e indifferibile intervento di manutenzione per ripristinare adeguati livelli di standard di manutenzione e decoro”.

Come già riportato su La Gazzetta Augustana.it, il progetto prevede, oltre all’ampliamento della piazza, una nuova viabilità per il tratto contiguo dell’area ex “Ina Casa” con il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle aree destinate a parcheggio. Propedeuticamente alla progettazione dei lavori, era stata siglata una nuova convenzione tra il Comune di Augusta e lo Iacp di Siracusa lo scorso 8 agosto, che ha consentito di acquisire e riutilizzare il tratto interessato.