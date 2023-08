Politica Augusta, catasto incendi, Triberio (Pd): “Altro commissariamento, aspettando il piano di protezione civile” di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta figura tra i 147 enti locali siciliani commissariati dalla Regione perché inadempienti in merito al catasto incendi. Il censimento e l’aggiornamento del catasto sono compiti dei Comuni e le Regioni hanno potere sostitutivo nel caso in cui l’obbligo non venga rispettato. Il consigliere comunale del Pd, Giancarlo Triberio (nella foto di repertorio in copertina) ne trae spunto per un j’accuse nei confronti dell’amministrazione Di Mare.

“Arriva un altro commissariamento del Comune di Augusta a spese dei cittadini“, ribadisce l’esponente dell’opposizione in una nota stampa. “Un’amministrazione tanto solerte a chiedere alla Regione finanziamenti per gli spettacoli – ironizza – non è stata capace di redigere questo importante documento a salvaguardia del territorio e dei propri cittadini. L’atto richiesto dalla Regione, per ben due volte a gennaio e marzo del 2023, ha trovato un’amministrazione impegnata a nominare consulenti e ritagliare interessi di bottega del proprio cerchio magico invece di lavorare a salvaguardia del territorio e a beneficio di tutta la cittadinanza“. “Abbiamo assistito poche settimane fa – ricorda – a due giorni di incendi e ad un pericolosa nube tossica, che fortunatamente questa volta grazie alle condizioni del vento hanno solo parzialmente colpito la nostra città, annunciata dal Sindaco nelle sue ormai dirette social ma non accompagnate da atti amministrativi concreti (vedi articolo, ndr)”.

“Questo ulteriore commissariamento non solo costerà soldi pubblici dei cittadini – aggiunge il consigliere comunale del Partito democratico – ma fa trasparire ormai evidente l’assoluto disinteressamento dell’amministrazione verso quei servizi essenziali, mancata programmazione di sviluppo serio per la città che si palesano in aumenti sconsiderati delle tasse comunali associati ad una totale assenza di adeguate prestazioni e che ad oggi appare sempre più sprofondare indietro in tutti gli ambiti“.

Non solo catasto incendi nella nota stampa di Triberio, che apre il più ampio capitolo della protezione civile ad Augusta. “A quasi tre anni di governo cittadino, sul piano di protezione civile abbiamo assistito solo alla nomina del consulente ma del necessario piano comunale di protezione civile nemmeno l’ombra. Tutto questo rende grave ed inaudita la gestione pressapochista dell’attuale amministrazione e ci auguriamo che, finiti i selfie e l’avanspettacolo, si possa occupare delle reali esigenze dei cittadini magari spiegando come con la realizzazione dello stadio nella vecchia allocazione, sottoposta ad intervento di tombamento e rialzamento del suolo da parte del commissario ad acta, possa essere e sarà gestito il luogo di raccolta e di fuga per i cittadini nei casi di emergenza“.

“Noi continueremo a spronare l’amministrazione e non ci sottrarremo al confronto sulle reali e vitali necessità della nostra città ma non accetteremo – conclude Triberio – ad ogni evento calamitoso, siano incendi durante l’estate o allagamenti durante l’inverno, di assistere alle solite e ripetitive dirette social del Sindaco che addossa le colpe al caldo o alle precipitazioni anomale per nascondere la mancanza di programmazione, impegno amministrativo e di risorse investite nei bilanci comunali che si palesa nella evidente gestione personalistica ed inadeguata della macchina amministrativa“.