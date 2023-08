Primo piano Augusta, Roy Paci in concerto alla villa comunale: il ritorno dopo 26 anni. Scatta il piano viabilità di

AUGUSTA – Dopo ventisei anni, il trombettista augustano Roy Paci tornerà a suonare in questa antivigilia del Ferragosto nella sua città natia, per l’occasione insieme agli Aretuska e ad alcune “sorprese” che rivelerà sul palco allestito in piazza Castello.

È una tappa del “Caliente tour“, che ha visto, lo scorso martedì a Spoleto, l’aggiornata formazione musicale ska-jazz protagonista dell’Umbria green festival, manifestazione itinerante che “tocca i temi della sostenibilità ambientale e della tutela della natura – scrive il quotidiano La Nazione – in modo nuovo e empatico“.

Trascorsi quasi tre decenni di “attese e ostracismi” ad Augusta, come lo stesso artista ha motivato l’assenza sui palchi cittadini, Roy Paci potrà finalmente dedicare i suoi ultimi vent’anni di successi discografici ai concittadini, iniziando dalla dedica dichiarata del concerto, al maestro Peppino Passanisi, direttore della banda musicale locale quando il giovane Paci si approcciò all’ottone più acuto.

Per riportarlo a esibirsi ad Augusta, l’amministrazione comunale ha impegnato 22.550 euro (Iva compresa), inserendolo quale ultimo dei cinque spettacoli di punta del cartellone “Augusta d’estate”.

In vista del concerto (inizio ore 21,30), nel pomeriggio di questa domenica 13 agosto, scatta ancora una volta il piano straordinario di viabilità per l’Isola.

In particolare, sarà vietata la circolazione veicolare sul viadotto Federico II in direzione di marcia nord-sud (dalla Borgata verso l’Isola), dalle ore 18 di mercoledì alle ore 2 di lunedì. È pleonastico ricordare che sul viadotto vige permanentemente il divieto di sosta e fermata. Per i residenti al centro storico si “suggerisce” il percorso alternativo di corso Sicilia uscendo verso il lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte al Rivellino (Porta spagnola), via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto.

Sono vietate la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, e in via Principe Umberto, nel tratto tra via Colombo e via Garibaldi, dalle ore 16 di domenica alle ore 2 del lunedì. È vietata altresì la circolazione in via Megara, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, per la stessa fascia oraria. Sono istituiti contestualmente quattro posti disabili generici in via Colombo, nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Vietate circolazione e sosta veicolare con rimozione forzata, dalle ore 13 di domenica alle ore 2 di lunedì, nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici, nel parcheggio adiacente alla strada di accesso lato est e nel piazzale adiacente all’ufficio Anagrafe.

(Nella foto di copertina: Roy Paci alla villa comunale, per la puntata di “FuoriRoma” andata in onda su Raitre il 18 marzo 2018)