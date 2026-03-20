Primo piano Augusta, un parcheggio a gradoni sull’Isola a levante: ok al Dip, primo passo per 200 posti auto di

AUGUSTA – La giunta comunale di Augusta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la realizzazione di un nuovo parcheggio a gradoni sul lato di levante dell’Isola, nell’area compresa tra via Xifonia e il lungomare Jonio (vedi immagine di copertina).

Il Dip è un atto preliminare con cui il Comune fissa obiettivi e caratteristiche dell’opera, propedeutico alla vera e propria progettazione e all’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici.

L’intervento prevede la realizzazione di quattro livelli a gradoni e una capienza stimata di circa 200 posti auto, con un quadro economico complessivo pari a 2 milioni di euro. L’opera dovrà essere inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, “con apposita Variazione in corso di formazione“, come si legge nella delibera di giunta odierna, al fine di attuare le “successive fasi progettuali e per la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico statale, regionale o similare“.

Si tratta di un progetto con cui l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, ormai in scadenza dopo cinque anni e mezzo di mandato, prova a offrire una risposta strutturale a una delle criticità più rilevanti del centro storico, acuitasi negli ultimi anni: la carenza di parcheggi e la conseguente congestione del traffico.

Render dell’idea progettuale pubblicato dal sindaco sui canali social

Nella delibera di giunta vengono esplicitate le principali finalità dell’intervento, ritenuto strategico per la mobilità urbana. “La riduzione del flusso di veicoli in cerca di parcheggio, riducendo i tempi di percorrenza e l’intasamento delle arterie principali della città”, si legge tra gli obiettivi individuati, insieme alla necessità “di liberare le carreggiate dalle auto in sosta selvaggia o irregolare, migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza stradale”.

Tra i benefici attesi viene indicata anche una ricaduta sul piano ambientale, con “una riduzione del tempo trascorso a cercare parcheggio cioè una contrazione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti atmosferici e acustici”.

Il progetto punta inoltre al recupero urbanistico dell’area interessata. “Il recupero dell’area interessata […] con l’implicita restituzione degli spazi di pregio alla pedonalizzazione e al decoro urbano”, oltre a “colmare il deficit cronico di posti auto nel Centro storico di Augusta rispetto al numero di residenti e pendolari”.

Infine, tra le finalità indicate, anche la valorizzazione dell’area compresa tra via Xifonia e il lungomare Jonio, attraverso “la riqualificazione e il recupero del patrimonio urbanistico rappresentato da una porzione di terreno” in una zona strategica dell’Isola.