Primo piano Augusta, cercasi compagnie teatrali amatoriali per rassegna comunale nell’auditorium “Amato” di

AUGUSTA – Un avviso pubblico per una “manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di compagnie teatrali dilettantistiche interessate alla realizzazione e messa in scena di spettacoli teatrali“, da tenersi nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” entro il prossimo marzo. Il cosiddetto teatro comunale è stato restituito alla cittadinanza, riqualificato, quasi tre anni fa ma non è compiutamente fruito dalla cittadinanza se non dai liceali nelle ore diurne.

L’avviso dell’ottavo settore, di “mera natura esplorativa“, quindi “non è vincolante per l’amministrazione comunale“, segue un recente atto di indirizzo dell’assessore Giuseppe Carrabino per provare a mettere in piedi un “programma di eventi teatrali” tra autunno e inverno. A tal fine l’amministrazione “valuterà – si legge nell’avviso – la possibilità di concedere un contributo economico a ciascuna compagnia teatrale a parziale copertura delle spese di organizzazione e di realizzazione degli eventi proposti“.

“Una rassegna – annuncia attraverso una nota stampa l’assessore che detiene le deleghe a Cultura e Spettacolo – fortemente voluta dal nostro sindaco Giuseppe Di Mare, che intendiamo offrire alla cittadinanza con una variegato cartellone che possa costituire l’inizio di un percorso di valorizzazione di quanti da decenni operano con passione, sacrificio e dedizione producendo spettacoli particolarmente apprezzati oltre i confini locali“.

“Si tratta di associazioni amatoriali e più propriamente compagnie filodrammatiche che nel proporre spettacoli, anche in lingua dialettale, esaltano la tradizione e valorizzano le peculiarità della nostro territorio – sottolinea Carrabino – Augusta vanta una lunga tradizione teatrale di grande attualità. Le fonti storiche ci rammentano le rappresentazioni che si tenevano già nel settecento nel nostro teatro comunale che sorgeva al piano superiore del palazzo senatoriale. Commediografi e compositori quali l’arciprete Mario Moreno nel XVIII secolo o i numerosi concittadini che si sono cimentati nel corso del novecento, quali l’avvocato Giuseppe Amato che ha lasciato numerose opere, o alle diverse compagnie che fino a qualche anno addietro hanno ininterrottamente operato nella nostra città“.

L’assessore evidenzia infine che l’amministrazione di cui fa parte è “consapevole della passione e del sacrificio che anima tanti concittadini che associano l’attività professionale e gli impegni familiari all’amore per il teatro in forma del tutto gratuita e volontaristica, riconoscendo il contributo alla crescita culturale“.

I rappresentanti delle compagnie teatrali dilettantistiche potranno presentare “su carta semplice” istanza di partecipazione (qui il modello) all’ottavo settore, entro le ore 12 di lunedì 11 ottobre, contenente proposta di spettacolo, eventuali interventi richiesti all’amministrazione comunale, descrizione dell’evento e soggetti a cui è destinato lo spettacolo, allegando eventuale preventivo spese dettagliato (nel caso di richiesta di contributo economico all’amministrazione) e comunque assumendosi “ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e persone che avessero a verificarsi in occasione e o in conseguenza e correlazione all’evento organizzato“.